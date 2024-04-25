錢小豪兒子龐景峰又食靚女　秘撻《六合彩》+《愛．回家》索妹

錢小豪與前妻郭秀雲所生的兒子龐景峰向來桃花旺，他近年更隨父親踏上武打演員之路，事業更上一層樓之餘，原來他近日疑似撻着《愛．回家之開心速遞》小花兼《六合彩》主持羅雪妍，2人不時出雙入對，有不少戀愛證據。

龐景峰曾與模特兒何佩珈（Peggy）拍拖兩年半，之後2021年又被爆暗撻細7歲的靚女網紅女友Hailey，當時拍拖不久，他即帶女友見嫲嫲及拍攝全家福，不過就未有下文！最近，龐景峰就被拍得與羅雪妍一同到自己的特技學校，2人亦曾一同出席公開活動。

羅雪妍本身是靚女一名，她在《愛．回家》飾演接龍財務部職員，經常與Fanny（張盈悅飾演）孖公仔出場的「Gigi」。她曾參與ViuTV劇《仇老爺爺》與盧海鵬同場，以及《黑市—心靈寫真》與MIRROR成員呂爵安（Edan）同單元 ；之後她於2020年參加《香港小姐競選》落選後加入無綫，至今參演過《回歸》、《白色強人II》、《法證先鋒V》、《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》及《新聞女王》等10多套劇集，雖然閒角居多，但都不乏機會，而且還曾擔任《六合彩》主持。