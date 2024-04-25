15分鐘跑步法　燃脂率倍增！

很多人想減肥都會選擇跑步，因為容易上手之餘，裝備和場地的需求也不高，只需要一雙輕盈的運動跑鞋便可以馬上落樓跑步。但有沒有試過，明明已經用力加速地跑，減肥效果卻不明顯？不妨試試由台灣明星安心亞獨創出「15分鐘跑步法」運動，燃脂率是一般慢跑的三倍！可以訓練心肺功能之外，也幫助瘦身。

年近40歲的台灣宅男女神安心亞早前出席活動時，曾自豪地表示腰圍只有25吋，並分享其獨創的「15分鐘跑步法」，就是由慢到快的漸進式速度跑步，讓身體燃燒更多脂肪，雖然整個過程只需要15分鐘左右，但燃燒的脂肪相當於平常慢跑一小時的三倍。這個跑步法非常簡單，首先設定跑步機速度為11至12km/小時，並跑一分鐘，接下來的一分鐘調整到7至8km/小時的速度，以一分鐘快、一分鐘慢的方式交替跑完15分鐘。這個方式能提高心肺功能，還可以有明顯的減肥效果，習慣用跑步機跑步，或想要更高燃脂效果的人士不妨試試這個方式。

跑完後記得要做拉筋動作，才不會練成蘿蔔腿。首先大腿前側伸展40秒，注意要站直才可以伸展到正確的大腿肌肉；接著大腿後側和小腿伸展30秒，可做一個弓箭步動作，將後腿往臀部方向壓，注意要將腿伸直、且感受到小腿肌的伸展。