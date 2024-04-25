吳若希囡囡「神秘樣」　曝光網民大讚靚女

育有一子一女的吳若希（Jinny）一直被指重女輕男，皆因她在社交網大方分享細仔Kylian的正面相，但對長女淼淼（Giselle）就高度保護，就算上載和囡囡的親子照，都習慣幫囡囡雙眼睛打格，或揀未不見全貌的照片，避免囡囡真面目曝光。

而4月23日正是寶貝女的7歲生日，她一如以往為愛女開生日會慶生，並在社交網上載戴上生日眼鏡的女兒新相，又寫長文向她「最愛最愛最愛最愛，最乖最乖最乖最乖，最貼心最貼心最貼心的女兒」發表愛的宣言：「諗咗好耐應該同你講咩，喺你小時候，對你可能有好多期望，希望你開心，希望你快樂，希望你善良，希望你勇敢。但係漸漸地發現，我希望你做到嘅嘢，你全部都做到，有好多我唔expect你會做到嘅嘢，你都做到！睇住你慢慢進步，做媽咪嘅真係好安慰。」又指日後會做女兒的好朋友，其耳朵隨時候命當愛女的聆聽者。

而Jinny的富二代老公Alex亦上載一家四口，不過並非女兒獨照，而是一家四口，相中見Jinny兩公婆，還有細仔Kylian齊肉緊咀爆壽星女，只是Giselle沒有遮眼，且角度都頗正面，令囡囡的「神秘樣」曝光，不少網民大讚小Giselle靚女，愈大愈似媽咪Jinny。