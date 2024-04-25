台日燒肉分量十足　幫你慳荷包

現時物價指數高企，出街食飯都要諗過度過，想食得好、食得飽和食得抵，似乎是每個人的願望。有台式燒肉店推出糧尾主題套餐，亦有日式燒肉店提供款優惠餐點，更有親民價炭燒牛肉飯過江龍店即將登場，想大啖至抵肉食，原來非難事。

月光族之選

有沒有人臨近月尾，總會覺得錢財緊鈯，食飯都要慳到盡。台式燒肉店的將軍澳及荃灣店由即日至5月31日推出月光族急救吃到飽餐，可以用抵食價錢享用40款美食，包括主食、蔬菜、湯品、台式手搖飲品和雪糕，燒烤肉類可揀上選牛腿肉、丸層塔三雞、精選豬五花，也可升級嫩肩板牛肉、馬告牛仔骨、醬燒雞爽肉、薑汁味雪花豬或燒滷豬大腸等。其他港式燒烤有煙鴨肉片、墨魚香腸、花枝甜不辣或烤肉乾等，還有夜市小食如黃金泡茶、魚酥涼伴豆腐、梅山酥炸薯或椒麻雞翼等，主食有青瓜麻醬拌手工麵或蒲燒魚腹滷水蛋拌飯，吃來杯手搖茶飲，最是滿足。現時至4月30日，客人惠顧套餐，再有9折優惠。

日式燒肉一人前

邊個話食燒肉一定要大班人先得，其實一個人燒同樣開心。元朗日式燒肉店有不同的套餐和美食，想食得矜貴一點可揀有A5和牛肉眼、西冷、牛眼芯和牛前胸前肉等的牛盛讌拼盤。若然想靜靜地享用，也有多款特價的燒肉一人前選擇。燒肉海鮮一人前有珍寶元貝、日本蝦和各式蔬菜，可揀選牛胸腹、薩摩雞腿肉或米豚五花，海空一人前有日本蠔、薩摩雞腿肉、米豚五花、鮮菠蘿和生菜，至於和牛肉眼一人前，有原件18厘米和牛肉眼、鮮菠蘿和生菜，每個套餐會配溫泉玉子紫菜飯、湯品、特飲及雪糕，價錢最低至5折，最啱享受Me Time。

炭燒牛肉飯過江龍

本地經過有過江龍店登場，最新一員是即將於4月29日在黃大仙開業的日本炭燒牛肉飯專門店，品牌在日本有24家分店，標榜即場現切高級精肉再配火燒烤，配以日本米飯打造成炭燒牛肉飯，牛肉有滿滿炭香之餘，入口肉嫩多汁，必試人氣的炭火燒牛小扒烤肉丼，除了單點外，可配香葱牛尾湯和日式店揚炸雞作套餐，更加豐富。