靈敢侶情：地球果然是圓的

昨天，我要從佐敦翠玉樓去同區的遠東發展大廈，平日，我一定會坐車，但當刻，我突然有「要贏人先要贏自己」的抱負，雖然，我不清楚認到路可以贏邊個。

路程很近對不對？地圖說向前走，然後轉左或者右，總之只是一個L形的路線，才十分鐘。儘管在過去，我在認路上都是100%失敗，我還是踏出了第一步。畢竟，地球是圓的。

落樓站在翠玉樓門前，按下地圖的「開始」鍵，畫面突然從鳥瞰模式來個180度旋轉，本來指示我往前走的，現在卻變成向左走，我不過問，於是向左走。

（本來，往前、沿着寧波街走，便會到彌敦道。如今，我向左、沿着廣東道走……唉！）

向左往前走，來到油蔴地警署，路程時長由10分鐘變成12分鐘，而且距離遠東發展大廈愈來愈遠，這怎麼可能？我竟然不覺得自己走錯路，心裏直接地想：可能是塞車？

一輪轉左又轉右之後，路程時間非但沒有縮短，我還回到翠玉樓對面……地球果然是圓的，但我的鬥志力依然頑強，堅決不上車之餘，還想起「路在口邊」這句，於是，我問路人︰「請問，遠東發展大廈應該往哪個方向走？」

路人一臉疑惑地看着我說︰「遠東發展大廈在中環啊！」嘖嘖嘖！怎可能有人比我更路癡？算吧，我說句謝謝，繼續向左走又向右走。

走了不知多久，眼見快要遲到了，我只好認命，灰心得登上的士。大概5分鐘，就到了。

到埗後，我跟朋友說笑︰「遠東發展大廈明明在佐敦，那路人竟然說在中環，哈哈哈！」完全掩飾了剛剛「地球是圓」的體驗。朋友聽後，翻了個白眼說︰「路癡，中環真的有棟遠東發展大廈。」

總括來說，我覺得是腳上那雙波鞋害了我，讓我變得有勇氣，還讓我以為有贏自己的能力。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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