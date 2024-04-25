龍華有軌電車　沿站打卡食買玩

臨近五一勞動節假期，北上旅遊不妨避開核心觀光地區，走訪一些另類打卡點。今次帶大家到龍華區乘坐有軌電車，雖然它不在繁華鬧市，但外觀別具特色，加上車資只需2元人民幣便可游走多個景點，滿足各位食買玩的需要。

全長11.7公里 自成風景線

龍華電車是該區第一條營運的有軌電車路線，全長11.7公里，設有20個站，主線由清湖站至新瀾站，支線由大和站至下圍站，乘客亦可於清湖及觀瀾站轉乘深圳地鐵4號線，交通便利。一列四卡的電車採用超級電容充電式設計，車頂不會見到突兀的供電線，而且車身配色十分搶眼。雖然時速只有70km/h，但跟香港輕鐵一樣在地面馬路行駛，沿途可欣賞兩邊風景，加上不時發出叮叮聲，「遊車河」相當有Feel！

碧瀾站 極速賽車體驗

K1 SPEED是全球連鎖的卡丁車俱樂部，龍華店距碧瀾站只有15分鐘車程。全場電動卡丁車於意大利製造，可於兩秒內加速至70km/h，而且聲音由中央控制，帶來F1賽車的沉浸感。兩層賽道採用高科技防碰撞纖維，落場前有教練進行賽車培訓及安全指示講解，保證玩得安全。一場賽事約10分鐘可走15個圈左右，比賽排名會顯示於大屏幕，並提供綜合分析以改善駕駛技術。

新瀾站 毛孩友好商場

天虹在全國有多個大型商場，福城天虹購物中心是第18間，從新瀾站搭車10分鐘就到。商場總體面積達8萬平方米，以吃喝玩樂、時尚零售、兒童成長、便利生活四大方向經營。樓高三層把街區與盒子建築二合為一，二樓設有玻璃天幕頂，抬頭即見藍天白雲。匯集超過200家潮流品牌，並設有兒童街區、小吃街區及美式餐飲街區。特別一提，它是一個寵物友好商場，歡迎帶埋毛孩去Shopping呢！

高新區站 黃藍房子地標

觀湖中心公園是位於高新區的休閒樂園，總面積約12公頃，設有1.4公里長的健步環路、足球場、籃球場等。這裏建有藍房子與黃房子兩個地標，前者是戶外劇場，全個塗上克萊因藍色，遠看與天空融為一體；後者則是營地咖啡店，採用鐵皮工業建築風格，可坐在帳篷下品味咖啡。附近另一打卡點是大和站的龍華社工街，這條由社工建造的步行街繪上大量「正能量」塗鴉壁畫，很適合打卡。

同場加映：美味甜品 抵食串燒

龍華電車沿站有不少美食，饕餮必到距離新瀾站只有5分鐘路程的「僑鄕」，甜品店的招牌桃膠椰子凍分為兩層，上層椰奶濃香順滑，下層椰青冰凍清甜，天熱解暑一流。紅燒乳鴿也是必點，皮脆肉嫰一定要趁熱吃，再配上炒米粉與香煎蝦餅，叫人大快朵颐。此外，食肉獸可到清湖站附近的「為青春地攤燒烤」，它經常成為《大眾點評》龍華區串燒熱門榜第一名，自助燒烤區提供大油邊、五花肉、羊肉、棒棒魚等烤肉，出名性價比高。