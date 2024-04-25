黃浩然為2個仔讀國際學校年花幾十萬　自己搭港鐵慳得就慳

型男黃浩然10年前曾突然患上罕見疾病，要停工一段時間，自2021年約滿無綫後，全力回影圈專注拍電影，現時為古天樂旗下天高娛樂藝人。黃浩然與太太莫家嘉（KaKa）結婚18年，育有一對兒子12歲的Kayden及10歲的Ransley，為培育兩個囝囝，不惜讓他們捨棄名校轉讀國際學校，年花數十萬，慳得就慳，他生活非常貼地。

近日有內地網民在港鐵銅鑼灣站偶遇黃浩然，並以「明星都這麼低調嗎？香港偶遇明星黃浩然」為題發文，指居然在銅鑼灣站偶遇黃浩然，並大讚他：「果然明星臉都超小，又很精緻！本身看起來又瘦又cool～沒有一點明星的架子。」只見黃浩然一身全黑打扮，戴上帽子和黑眼鏡，拿着傘和掛肩包在客務中心排隊，該網民還登出其資料認證，不過其他人則留言笑指很多人都認識他，並指：「救命他超帥」、「之前病過一輪，所以瘦過」、「個子很高！」

黃浩然真係好錫2個仔，一對兒子本來傳統名校華仁小學，因功課太多而轉校至新興國際學校「香港威雅學國際學校」（Wycombe Abbey School Hong Kong），現時1至5年級全年學費18.8萬港元，6至8年級則為19.8萬港元，另有每年$35,000建設費。