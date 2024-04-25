湯洛雯肚扁扁證冇孕　想趁低入市買磚頭

去年12月嫁視帝馬國明後，湯洛雯一直未有劇開，專心過闊太生活，日前晒踏單車照疑似肚凸凸有喜，今日她（25日）現身活動時肚皮扁扁，笑言：「好笑，嗰日食咗Lunch，應該係胃腩，有好消息會講，依家連蜜月都未去。（蜜月幾時兌現？）希望暑假，可能跟他出埠，或者等到冬天，不過佢劇接劇都好嘅！（你準備造人唔接劇？）唔會拒絕工作，公司安排都會拍，趁依家享受一下夫妻生活先。」她表示近日重拾做瑜伽、健身和跑步，笑言手腳增肌，但好精神，個人活力充沛。她自揭以前拍劇時間顛倒令睡眠質素變差，問題持續10年之久，現在多做冥想及瑜伽希望得以改善，指老公卻沒有此問題，一上床便睡着。認為瑜伽未必適合老公，笑言想捉老公做健身練胸肌。

瑜伽導師黃佩霞（Almen）早前在無綫節目《搵鬼做情人》中自爆夫妻間保持「性趣」的秘訣，問湯洛雯有否向對方請教秘技？她笑言：「冇睇呀！私密嘢留喺心，唔使請教。（請教佢加快造人？）生活開心愉快就得，父母都冇比壓力，享受吓二人世界先。」提到新婚4個多月，仍然未慣被叫馬太，覺得稱呼好像失去了身份，但指老公每次聽人稱呼她，便掩嘴偷笑：「覺得一齊生活之後好似做咗媽媽嘅嘢，以前媽媽會哦我，結咗婚之後我就開始哦老公，其實都想佢健康同食多啲嘢，想佢身體心靈都好啲。」她也會下廚煮家常便飯，最叻番茄炒蛋和蒸魚，至於財政方面兩人都好獨立，笑言婚後兩人變得好慳，因為想趁近日樓市低迷，準備入市，希望買磚頭建安樂窩。

Almen與湯洛雯之前一起做瑜伽，讚她做事態度好認真、好正面，大家性格相處融洽，已約定下次一起做運動，Almen笑言跟湯洛雯沒有代溝，問可會分享生仔秘技？她笑說：「已經唔記得，但覺得如果新婚幾個月，不用太心急，可先過二人世界，希望馬國明不要介意，生仔順其自然。」指湯洛雯有叫馬國明來做瑜伽，黃佩霞笑言馬國明可能細細個有看她做戲。問有否興趣重返電視台拍劇？她笑指可以做摩登嫲嫲，仔女也希望她重返幕前。