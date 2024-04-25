林峯自爆會偷睇觀眾留言　劉俊謙打低伍允龍勁開心

藝人林峯、劉俊謙、古天樂、洪金寶、任賢齊、胡子彤、張文傑及伍允龍等今日（24日）在沙田出席《九龍城寨之圍城》慈善首映。林峯、劉俊謙、胡子彤和張文傑四人因戲結為好友，組成「Kowloon 4」。林峯指拍攝前演員提前一個月練習體能，同好多人對打，雖然辛苦但值得。劉俊謙戲中好多武打又揸電單車，他講笑：「電影全部是假，我真實係唔勁。」胡子彤最尾一場打戲嘴角受傷要縫14針，被封「嘴爆哥」，張文傑亦表示自己角色好悲慘。

對於不少網友都大讚林峯表現出色可憑此電影角逐下屆金像獎，林峯表示：「今次付出好大，（有信心角逐金像獎？）我未去過金像獎，起碼大家有留意到。」笑言也有偷睇網上留言，見觀眾都是一面倒的好評。劉俊謙專程從台灣趕回港出席首映，笑指被其他三人埋怨經常三缺一，不過之後都會參與謝票，對票房則順其自然，表示已盡了力，但因第一次拍動作片好辛苦，要向伍允龍學習。

而功夫了得的伍允龍笑言戲中沒有留手，覺得就住打便不好看。提到其中一場伍允龍一對4戲份，大家連打廿多小時，劉俊謙爆伍允龍打到暈低，伏在他腳下，林峯取笑伍允龍是方法演技，伍允龍笑稱自己是打到缺氧，暈了幾秒，不過今次飾演反派覺得好玩，又讚林峯和劉俊謙打得好好。問劉俊謙能打低伍允龍是否好開心？他笑指內心有少少開心，「佢咁爆功夫底。」

問到林峯和劉俊謙日後可會再挑戰打戲？林峯直言：「乜都想試，乜都想學。」劉俊謙亦和應：「自己無武打基礎，今次多得兄弟幫忙，希望日後再拍，唔好再扮識，真係要學打。」另外黃德斌亦為電影苦練虎鶴雙形拳，指角色雖然是反派，但有內心情感相當豐富。

古天樂被摑到耳鳴

古天樂台上被問到誰人最打得時，他戲言最打得是蔡思韵，有場被蔡思韵掌摑，不知拍了多少個Take ，之後耳仔聽不到聲音。又指第一次入到九龍城寨場景時不禁「嘩」了聲，笑言因為搭景好貴。洪金寶表示想傳承下一代武打演員，希望電影成功有帶起作用，有機會希望培育新一代演員。小齊感謝古天樂及導演邀請，初以為演大佬角色是文戲：「點知打咗兩個禮拜，幾辛苦，但拍完又唔捨得，因為大家都好投入。」

受訪時洪金寶希望武打演員多些工作，不要轉行揸的士和貨櫃，能做回正行，問他會否再做導演？他笑言：「有人請會做。」古天樂隨即答應請，洪金寶講笑要先簽合約。提到電影入選康城影展《午夜展映》單元，古天樂表示他和其他演員會盡量出席康城。對於他被蔡思韵掌摑：「拍咗7、8個Take，驚佢就住，叫佢盡力打，打完驚臉腫要敷冰，耳仔耳鳴好緊要。」問會否再開拍動作片？他認為動作戲演員付出好多，好吃力，有時拍一個禮拜可能剪輯後只有幾分鐘，認為只要好劇本，不會為拍動作片而動作。小齊戲中需要剃頭，他指表示因拍攝期間正值疫情爆發：「如果靠化妝要花5個鐘，但如果我剃頭只需要2個鐘，所以就剃啦！工作人員多啲有時間休息冇咁辛苦。」