龔柯允打波變執波　郭偉亮因傷放低羽毛球

《新城體育會》昨日(24日)舉辦了第3次羽毛球活動，由新城廣播有限公司首席營運總監馬浚偉帶領「新城羽毛球隊」，邀請歌手郭偉亮(Eric Kwok)、黎展峯(Andy)及龔柯允(Karen)齊齊打羽毛球揮灑汗水。眾所周知Eric Kwok熱愛滑雪，但他其實同樣熱愛羽毛球，Eric Kwok表示：「我個幾禮拜就會打一次羽毛球，都打咗10幾年，啱啱返香港時成日同趙增熹一齊打，嗰時操得好勁，一星期打2、3次，又有教練教，但自從做咗XiX經理人之後就冇再打。」他解釋因之前打羽毛球拉傷膊頭，故休息了兩個月沒再打。

今次是Eric Kwok相隔10年再跟馬浚偉打羽毛球，他憶述：「我記得大概係10年前，有個唔知咩比賽同馬生打過一次，印象中佢打得好好，佢又高，有晒打羽毛球的身形。」問Eric Kwok有甚麼絕招？他笑言：「絕招就係好快打完，我冇乜耐力，但反應快，始終都係要練習。」

Eric Kwok同陳奕迅(Eason)老友鬼鬼，二人亦經常相約打波，他表示：「佢本身係打網球，我有一排都同佢打羽毛球，佢都打得好好。（邊個勁啲？）網球佢勁我好多，因為佢主力打網球，羽毛球我打得耐過佢，有時會教佢，但最主要我哋玩雙打好開心，我哋好夾、好有默契，又唔會爭波打，唔會在乎輸贏，同佢打波好開心，佢成日笑。」

黎展峯靠做運動減壓 最近學耕田

黎展峯（Andy）球技似模似樣，他透露小時候獲任職羽毛球教練的外公教他打羽毛球，所以自小已打羽毛球，他笑言：「我身高183cm，係高度取勝，唔打得都睇得，但技術要再鍛鍊，平時都會約同公司的歌手黃明德打籃球，當自己有壓力或者想抒發吓就會做運動。」而近日他更一嘗耕田滋味：「我朋友有個地方自己種菜，唔係玩盆栽仔嗰啲，真係有塊田要除草、翻土，成件事身心都好健康，本來以為好易，但原來要用晒成身，仲辛苦過跑步。」

龔柯允自嘲來執波 興奮獲馬浚偉承諾安排打籃球

至於龔柯允（Karen）則自嘲是來「執波」，她稱：「我係鄉下式打法，完全冇技巧可言，所以過嚟執波，或者搵Eric sir教我。」不過身形嬌小的龔柯允，原來是籃球校隊，她笑稱：「如果唔打會更加矮，同埋因為高度問題，冇辦法落場，雖然爸爸係籃球會主席，但佢唔會因為咁偏心我，反而自己會游水、跑步、踩單車，練吓肺活量，對唱歌好有幫助。」馬浚偉並向她許下諾言，稍後安排打籃球，Karen聽到後，十分興奮表示一定報名出席！