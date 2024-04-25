寺本莉緒 胸猛甜姐兒

有冇發覺大部分日本女優喺拍攝寫真嗰陣，總係笑口噬噬，理由好簡單，就係要令觀眾睇得開心，就好似今日為大家介紹嘅寺本莉緒，面上總係掛住天真燦爛嘅笑容，加埋心口有對豐滿嘅G奶，可以話係一位胸猛甜姐兒！

身材弗到爆

日本寫真界有好幾位青春大波妹一直雄霸各大雜誌嘅封面，除咗淺川梨奈、澤口愛華、大原優乃之外，仲包括今年22歲嘅寺本莉緒！曾經做過童星嘅莉緒，來自日本廣島，雖然個樣唔算生得特別靚，但笑起上嚟好可愛，畀到人一份親切感，甚至有着強大嘅治愈能量！笑容吸引之餘，莉緒嘅身材同樣值得留意，雖然身高只有5呎1吋，但望落苗條又健美，心口更擁有一對脹卜卜又極具彈力嘅天然G奶，實在係無可挑剔！

恨入藝能界

查實莉緒讀緊中學時，已經好想加入藝能界，曾參加過選美活動「Dream Girl Audition 2015」，最終獲得一份藝能事務所合約而進身演藝園，仲喺兩年後初登舞台，參與舞台劇《Loafers High》嘅演出。2018年，莉緒正式投身寫真女優行列，自此憑激凸身材同甜美笑容，引起唔少寫真迷嘅關注，仲喺「Miss Magazine」揚威，成為呢項選美活動有史以來第一位來自廣島嘅得獎者。

強襲影視圈

隨住人氣持續上升，莉緒嘅幕前演出愈嚟愈多，唔止經常獲電視台邀請做節目嘉賓，其首本寫真集《CURIOSITY》仲相當暢銷，一上市就奪得「書泉女性寫真集銷量排行榜」第一位！講起呢本寫真集係去咗美國取景，令阿妹興起到當地留學嘅念頭，但撞正全球出現新冠疫情，於是決定留喺日本發展，而呢個決定絕對正確，事關佢唔止喺寫真界闖出一片天，仲成功搵到好多影視圈演出機會，甚至做埋電影女主角添！