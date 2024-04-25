蔡健雅新歌MV獨挑大樑　探索掩蓋真心的藏匿與猜疑

新加坡金曲歌后蔡健雅的新歌《芬蘭距離》MV推出，蔡健雅獨挑大樑，詮釋平行宇宙間不同面向的內心自我，探索掩蓋住真心的所有藏匿與猜疑。事前與黃中平導演討論內容時，已經有了一個共識，就是蔡健雅要做出很多表演，飾演兩個不同的自己。拍攝MV時，蔡健雅聽著歌曲很自然就能把所有情緒釋放出來，「這首歌從有靈感到編曲完成一直都讓我被感動到，邊聽着歌詞邊想像自己被問到『到底要如何被愛，我才相信，不再懷疑。』可能自己的個性也屬於防備心比較強，很難卸下外殼，但知道內心也渴望能真正被在意、被呵護。」就連導演要求下一秒就要落淚，都沒難到她，只見她獨自醞釀了一會兒情緒，眼淚就自然流出來，連化妝師事前預備好的眼藥水都沒用上，同事們立刻幫她取了「蔡會演」的外號。

蔡健雅得意地說：「哭戲現在對我來說已經是一塊蛋糕(a piece of cake)。」對於自己能自然在眾人面前演繹出內心赤裸的一面，蔡健雅也很訝異，並將之歸功於歌曲的強大感染力。她真情流露的演技也讓黃中平導演在剪接過程被畫面感動泛淚，大讚蔡健雅的情緒表現飽滿十足，在歌手中非常難得。