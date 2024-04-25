《造星V》香胤宅被老婆誤會花弗　咁樣做即冇事！

《全民造星V》冠軍香胤宅（Lyman）參賽前已公開是已婚男，與老婆青梅竹馬相愛13年，承認外表花弗，多年來惹來不少狂風浪蝶，老婆都感覺到並作出提醒，他就發表拒抗出軌論，向老婆大派定心丸。

以美國海外參賽者身份參加ViuTV《造星V》的Lyman，憑精湛舞技，去年以大熱姿態擇下冠軍，靚仔又身材好的他，迅即成為廣告新寵，近日將百老匯舞台搬到香港，舉行首個個人舞蹈劇場《Unspoken》，以擅長舞蹈演繹一個關於愛的故事。Lyman在美國跳舞及教舞逾10年，一直好喜歡在劇場表演，劇中故事有他與老婆相處的痕跡，簡單如起身飲水及淋花。

Lyman與老婆拍拖10年結婚3年，一直感情要好，近日忙於綵排練舞頗有壓力，返到屋企老婆大人已睡着，指老婆會諒解，他說：「佢睇我眼神，我聽佢抖氣聲，大家就明白。」靚仔又性格熱情的Lyman，有冇試過女人埋身？他笑言：「一定有，我會提句我有老婆，搵日約埋老婆一齊食餐飯，哈哈！有時我唔知人哋係咪Flirt我，傻更更反應慢，老婆會提可能人哋鍾意你，話我太熱情會惹人誤會。」他續稱：「好搞笑！人人都覺得我花弗，老婆第一次見我就認定我好多女朋友、花心，好明顯誤會咗啦！（點睇男人出軌？）我就好唔鍾意，一定唔得，我好抗拒出軌，覺得跳舞同做人一樣，要專注去做，先做得好。」Lyman好鍾意跳舞，會接受跳舞的好與不好，如拉筋痛及被老師鬧，對感情也一樣要接受有不好。但笑言街上看到靚女也會望，正如老婆也會望靚仔。他自揭與ViuTV尚未動筆簽約的原因，他希望有更大自由度，將來香港美國兩地兼顧發展，年期反而不重要，形容與ViuTV現階段似在拍拖談戀愛。

Make Up: Joanna Leung

Hair：Alson Chau @ Chic PRIVATE i