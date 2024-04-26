王力宏傳登《披荊4》撈埋綜藝博入屋　孖謝霆鋒出戰？

「台灣天王」王力宏經歷人生低谷，去年底鼓起勇氣到內地開騷，成功踏出第一步！下月開始錄製的王牌真人騷《披荊斬棘的哥哥4》，網上流傳王力宏亦躋身其中，消息引起熱烈討論，有網民質疑他能否登上內地節目，亦有人指離婚非犯法，瞓身力撐他！

王力宏兩年多前被前妻李靚蕾拋下「震撼彈」爆出軌，及後更受離婚官司困擾，一度被封「劣迹藝人」，人生直插谷底，直至去年終現曙光，他重啟音樂事業，先後到美國、泰國、台灣及馬來西亞舉行巡迴演唱會，當中台北小巨蛋一站更是百感交集，感慨低潮時有部分朋友離他而去，只剩下小部分朋友關心，他更情不自禁向現場逾萬歌迷下跪，感謝他們不離不棄。

在風高浪急之時受盡內地網民唾罵的他，去年底鼓起勇氣踏出第一步，重返內地開騷，幸風波未有影響歌迷對他的喜愛，抵埗時依然獲大批歌迷簇擁，更買下大型螢幕廣告為他造勢，人氣不減。近日連內地人氣真人騷《披荊斬棘的哥哥4》亦傳預他一份，在網上流傳的邀請名單中，他的排名高踞第一位！該節目於3年前製作第一季，邀請來自兩岸三地的男藝人參與，通過唱歌、舞蹈、樂器等比併，而過去3季，節目成功助參與過的張智霖、陳小春、任賢齊、周柏豪等人氣更盛，如今王力宏榜上有名，隨即引來網民熱議！

網民質疑未洗底

有網民認為王力宏並未成功洗底，連串負面往績已成為人生烙印，而內地節目向來注重藝人德行，相信不可能邀請他，其實早前亦傳過他有份參與音樂綜藝節目《天賜的聲音》第4季，但最終也沒有成真；另外亦有網民護航說：「離婚犯法嗎？為甚麼不能上內地！」、「王力宏五一假期會到三個城市演出呢！不過這個節目，他不一定會去就是了。」

除了王力宏，香港代表謝霆鋒亦榜上有名，但網民普遍不相信，指他與王力宏今時今日在娛樂圈的地位，絕對有資格以導師名義參與，而非「哥哥」身份；亦有人認為霆鋒不會參與歌唱式比併綜藝，質疑名單真偽。而流傳的名單內還有多位內地藝人，包括鄧超、韓庚、魏晨、黃子韜、張彬彬及韓東君，台灣男神代表則有鄭元暢、賀軍翔及辰亦儒，節目預計下月在湖南長沙錄影，暫定暑假尾首播。

李靚蕾促重罰性罪犯

王力宏成功翻身，前妻李靚蕾亦繼續發揮「蕾神之錘」本色，對社會事不平則鳴！早前台灣因黃子佼風波引來名人聯署，要求修改兒少相關法條掀起討論，李靚蕾亦有發聲，對於有人指出「刑責2023年1月修法後已經加重了」表示無法接受，痛批：「兒少性犯罪者應該在監獄，不應該在公園，和你我的孩子一起散步、溜滑梯。」她又呼籲依照國際標準建立性罪犯公開資料庫，讓公眾上網確認住家附近有沒有性犯罪者。