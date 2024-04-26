【是日通勝】

農曆三月十八

甲辰年 戊辰月 庚申日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、安門、掃舍

忌：安床、嫁娶、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：26、44、33

幸運顏色：黑色、藍色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：團結就是力量，多與人合作，謀事易成功。

金牛座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

雙子座：好朋友是你的資產，多聯絡對事業有幫助。

巨蟹座：施比受更有福，幫助有需要的人可望增運。

獅子座：要有挑戰精神，才會發現自己的真正實力。

處女座：談情說愛吉日，單身者悉心打扮可增魅力。

天秤座：太過自信不是好事，有時要聽聽別人建議。

天蠍座：出外靠朋友，用心經營人脈網絡不會蝕底。

人馬座：心情差卻無人了解，有啞子吃黃連的感覺。

山羊座：財運非常好，但要懂得知足，忌貪得無厭。

水瓶座：勿讓自己變得財迷心竅，要多點為人設想。

雙魚座：話頭醒尾，毋須旁人提醒已能完成手上工作。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）虎 人緣差

鼠：運勢上升，可在平淡生活中找到樂趣。

牛：財運一般，要懂得合理安排個人資產。

虎：是日沖煞，感情運欠佳，易得罪伴侶。

兔：沉迷手機遊戲冇好處，對身心都有損。

龍：幹勁十足，行動力強，工作得心應手。

蛇：保持平常心，各種麻煩都能有序解決。

馬：桃花旺，有機會跟合眼緣異性做朋友。

羊：運勢差也要無相干，對自己要有信心！

猴：工作表現有進步，可獲得別人的肯定。

雞：各方面運勢都不錯，應趁機做好自己。

狗：惰性大，與同事關係差，工作受影響。

豬：事業運下跌，重要決定留待明天才做。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

上天有好生之德 貪狼星

太陽有九大行星或八大行星，為何偏偏地球有生物，其他行星沒有呢？這個問題留給後世確認答案。地球有各式各樣的生物，包括人類。中國有句古話：「上天有好生之德。」

貪狼星：在古代，特別宋明期間，風水先生特別喜歡貪狼星的風水穴。風水巒頭上的貪狼星，五行屬木，以震卦配之。但在玄空飛星上，其五行屬水，以坎卦配之，大家常聽聞一白桃花星是也。北斗七星為第一顆：天樞。

天文科學家認為，要找到有生命存在的星球，必須要有水。一白貪狼星，配坎卦為水，所以貪狼星為生命之源。山管人丁水管財，財為養命之源，男人以財為妻，男人有錢財，則有姻緣桃花。這就是一白貪狼星之演化。

金木水火土的五行上，只有木星有生命之五行。金水火土，在一般人上看不到生死。貪狼星的山形，比其他星形之山，較為高直，似參天大樹來形容。當然也有人以男士的性器官形態來形容貪狼星。

不孝有三，無後為大。血脈承傳，後繼有人，非常重要。貪狼星之結穴，特別有利生育，比起錢財官貴更喜生育。這就是貪狼星有好生之德。