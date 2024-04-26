星玄｜處女座楊冪新劇被彈講對白口齒不清　播放量短短4日破億

今日係4月26日農曆三月十八，幸運星係處女座，談情說愛吉日，單身者悉心打扮可以增加魅力。處女座嘅楊冪上個月着住真空大露背碎花裙，出席上海時裝品牌活動，背部全鏤空一直延伸到條腰，正面睇亦見到腰位兩邊開窿，招牌纖細A4腰一覽無遺，造型堪稱360度零死角，成為全場焦點，其實楊冪每次出席活動都會悉心打扮，魅力梗係有增無減啦。

而由楊冪、秦昊所主演嘅諜戰新劇《哈爾濱一九四四》，早於4月21日首播，由於今次嘅人設喺楊冪甚少挑戰嘅類型，再加上劇集節奏爽快，從而吸引到唔少觀眾收睇，以使短短4日播放量破億。劇中楊冪飾演心機深沉嘅特務科長，就連佢自己都以「致命女人」來形容呢個角色，其中一幕佢要怒摑女下屬，導演為求逼真，所以楊冪亦喺拍攝時打咗女演員3大把。之不過當導演一叫「卡」後，楊冪即同該名女演員道歉並送上乳酪作為禮物，唔少網友得悉後，都紛紛大讚。

之不過有唔少網民卻指楊冪雖然首演諜戰劇，話題新鮮，但佢喺戲中嘅演技過於浮誇，部分對白亦口齒不清，若然沒有字幕，根本完全聽唔到佢講咩，呢個話題亦登上熱搜，並有「楊冪原聲台詞有字幕VS沒字幕」嘅關鍵字，雖然係咁，亦有唔少觀眾都力撐，楊冪講對白很清楚，連家中老人都聽得到。

至於肖馬嘅朋友桃花旺，有機會同合眼緣異性做朋友。馬女張曦雯（Kelly）近年同唔少視帝合作，除咗郭晉安、陳豪、馬國明之外，嚟緊又會喺新劇《廉政行動2024》，夥拍另一視帝陳山聰，Kelly更加獻出第一次飾演大肚婆，同劇仲有羅子溢、蔡潔、徐榮、陳星妤一班好戲之人，Kelly桃花旺人緣好，個個都想同佢做朋友啦。