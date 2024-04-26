全港首架自動駕駛清掃車面世　華潤隆地綜合物管成為首家獲發牌照公司

【特約報道】

華潤隆地綜合物管香港首架自動駕駛清掃車於日前獲得香港運輸署發出之行駛許可證，并在綜合物管旗下昇捷物管在管項目完成部署，計划5月正式投入營運。此次，自動駕駛清掃車為華潤隆地有限公司與深圳清華大學研究院正在聯合研發轉化應用的重要項目，也是華潤隆地旗下綜合物管平臺─華潤物業推動智慧物管應用的其中一步。

解決行業人手緊缺 推動城市智慧化營運

香港物業管理行業人手緊缺，人工成本高企，尤其清潔行業需要忍受酷熱及嚴寒等天氣環境，年輕人甚少有意願加入行業發展，致使行業發展停滯，前景不佳。而自動駕駛清掃車可替代人手作業，減少人員成本支出，提高作業效率，保證服務質素。自動駕駛清掃車在清掃同時可實現巡邏，減輕惡劣天氣下保安巡檢工作壓力。

該自動駕駛清掃車集自主清掃、自主規劃清掃路徑等多種功能於一體，滿足全場景、全天候環衛作業需求。清掃車備貼邊清掃能力，最大清掃寬度1550mm，掃淨率超過95%。該自動駕駛清潔車通過全新開發的無人清掃底盤，搭配先進L4級無人駕駛技術，實現了高精度自動化清掃作業；車輛的智慧檢測系統配合高精度換位地理信息模型和AI多模態感知融合技術，實現垃圾裝滿後自主打包傾倒，低電量狀態自動回充、全程無人作業的效果；車輛配備車規級鋰電池，滿足戶外高溫作業要求，續航時間8h及240L垃圾箱容積，實現無需多次清倒。

自動駕駛清掃車是實現城市智慧化營運重要應用，同時，為實現智慧城市服務運營管理，實現系統部署、運營和維護等過程管理與設備協同，聯合研發團隊亦打造了“智慧城市雲平臺”，支援城市服務管理即時化、智慧化、精細化、自動化。

引入領先成熟科技 提高服務質素

本次全港首台自動駕駛清掃車由華潤隆地、深圳清華大學研究院無人駕駛智慧城服研發中心與城市之光無人駕駛有限公司聯合研發。其中L4級自動駕駛演算法，在世界人工智慧大賽獲公共演算法金獎，並設置5層安全保障。該自動駕駛清掃車現已在深圳4個核心區域：福田香蜜湖、南山前海、鹽田明珠大道、南山人才公園等及6個行政區落地部署並實現常態化運營，作業面積超百萬平方米。

作為香港物管業界的頭部企業，華潤隆地綜合物管積極回應政府「香港智慧城市藍圖2.0」，推動內地特別是大灣區已成熟的科技技術在香港的應用於落地，為香港市民提供更優質的服務，不斷提升市民生活環境品質。

進行再研發 推動技術設備本地化應用

項目團隊，經歷了近半年努力才成功獲得自動駕駛清掃車牌申請。在此期間，非常感謝本次部署項目業主方的全力支持，以及政府相關部門的協助。在首架自動駕駛清掃車正式投入使用後，華潤隆地綜合物管旗下三個品牌華潤物管、昇捷物管以及領先物管將在其在管項目中全面推廣使用，並在實際使用過程中針對香港本地使用條件及要求，對自動駕駛清掃車及智慧城市環境服務雲管理平台進行再研發，優化自動駕駛清潔車本地化應用。

華潤隆地綜合物管目前正進行公司全面數字化轉型，希望以創新思維打破傳統模式，尋找行業發展新方向。亦積極參與政府及其他機構智慧化營運方案的制定和落地。並與包括深圳清華大學研究院在內的多家機構簽署戰略合作協議，一同推動香港城市智慧應用發展，踐行與香港市民一同創造美好生活的企業發展承諾，為市民提供高科技、高品質的城市運營和生活服務。