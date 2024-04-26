影壇大亨Harvey Weinstein性侵罪獲紐約上訴庭推翻

72歲荷里活影壇大亨Harvey Weinstein於2020年於紐約法庭被判性侵罪成，判監23年，不過昨日（25日）紐約上訴法院推翻判決，案件將重審，理由是該案法官作出嚴重法律錯誤，容許檢控官傳召數名沒有正式起訴Harvey的女子作供講述如何被性侵，與實際審訊的案件無關。代表一班女指控者的律師Lindsay Goldbrum於聲明表示那些女證人供詞是必要，去駁斥辯方指性交是雙方同意，她表示：「今天的判決無可置疑地將阻礙未來的性侵受害人挺身而出。」辯方律師Arthur Aidala指Harvey得悉消息後，稱許其法律團隊，感到很開心與感恩，據Harvey發言人所說，更在獄中喜極而泣。

不過Harvey仍然未能出獄，因為他上年另外在洛杉磯法庭因性侵罪被判監16年。洛杉磯檢控官代表發出聲明表示有信心洛杉磯判決不會被推翻，由於加州法律在性侵案容許「傾向證據」，使用其他司法管轄區的證據是合乎程序。

於MeToo反性侵運動首個指控Harvey的美國女星艾殊莉茱迪（Ashley Judd），接受電視訪問回應判決被推翻，表示：「這是倖存者難過的一天，但我們堅持守護真相。很多時候倖存者都說，她們經歷法律體制的背叛與道德傷害，比她們身體最初受到的性侵更嚴重。」她讚揚於紐約案件作供的女子，指大家知道發生甚麼事，她們的口供亦很一致。