孖妹童星JJBABY紅到去日本！日本電視台專程到韓國訪問

【特約報道】過去三十多年來，我一手創立的Angel Face幫助以萬計的女士成功瘦身，令我最欣慰的，不是外間封我為「瘦身教主」，而是我提倡的「宇宙飲食」真的令很多男女重拾健康，以最天然的方法，不用辛苦節食，不單改善身型及健康，更令他們重建自信。而我近年和韓國社長Yong Heo近年主理娛樂公司ACE娛樂，替不少想一展演藝才華的年青人實踐夢想，見證他們憑個人力量，展開一場自信之旅，孖妹童星Jaybo和Jaybie就是一個最佳的例子。

近年在多部劇集包括《星空下的仁醫》中演出的Jaybo和Jaybie，令人留下深刻印象，但孖妹給我最深刻的印象，是3年前她們參加ACE娛樂舉行的《ACE演藝模特大賽》，憑過人的跳唱天份成功奪冠。幫助不少藝人在韓國出道的韓國社長Yong Heo，同時是韓國一級偶像學院YS Group社長，他認為孖妹絕對是明日之星，即安排她們到韓國YS總校，在名師指導下接受全面演藝訓練，並以「JJBABY」之名準備出道。

Yong Heo的確眼光獨到，JJBABY在韓國未正式出道，已受韓國演藝界注意，去年和韓星安普賢在《Asia Model Awards》得獎外，早前更在《KCON Hong Kong》中和天團aespa同台跳唱，絕對是非常寶貴的機會。最令我驚喜的，是有日本網民開始留意JJBABY，原來他們看aespa在KCON的演出時，見JJBABY跟aespa並列表演，盛讚孖妹是「閃亮演藝新生代」。怎料不到一星期，更收到日本電視台的邀請，說要專程到韓國訪問JJBABY！

訪問當日，日本電視台的攝製隊到達JJBABY其中一個上課地點：KAA韓國藝術學校，拍攝上歌唱課及錄音時的情況。KAA韓國藝術學校的前身，是「韓國藝術高中」，BTS的成員V及Jimin、歌手泫雅、GOT7等部份成員都是來自該校。而「KAA韓國藝術中心」的海外經營權屬YS Group擁有，去年在香港設分校，是香港絕無僅有、提供正統韓國演藝課程的偶像學校。

JJBABY接受訪日本電視台問時，說來韓國受訓，是加速成長的難得體驗，更感謝家人、社長及我的鼓勵，並希望透過自身經驗，希望年青人可以放飛夢想，成就目標，無論終點是成或敗，但箇中的過程絕對是非常可貴。

追夢，是沒有年齡界限。我能夠有機會栽培及見證JJBABY逐步實踐夢想，發光發亮，當然非常欣慰。新一屆《ACE演藝模特大賽》即將舉行，有志一展演藝界或模特兒才能的你，無論是小朋友、學生、OL、主婦或60+，我誠邀你來參加，讓我成為你圓夢的見證人！

唐安麒

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。

近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。