Anson Lo事業為先戀事為後　回顧呢5年最受傷嘅係...

男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）近日推出新歌《深閨》，講述一對熱戀情侶無時無刻都想緊貼在一起。自稱宅男的他透露過往拍拖，都喜歡與另一半宅在家中：「叫外賣又好，咩都好啦，覺得喺屋企就係最舒服嘅。（冇被投訴過？）冇，鍾意得我，就知我係個咁樣嘅人，可能以後再拍拖情況都差唔多！」

訪問途中Anson Lo多次強調「食得鹹魚抵得渴」，為了不想事業愛情失衡，短期內亦未打算再墮愛河：「唔只我自己咁諗，每次同媽咪食飯，佢都提醒我呢幾年要努力衝刺，其他八卦嘢同是非嘢就唔好理咁多！（會唔會錯過好多筍盤㗎？）可能真係錯過咗好多我都唔知，呢方面比較後知後覺，我啲隊友都係咁話我，不過冇所謂啦，我唔係戀愛腦。」

其中一句歌詞「拒絕再做凡間千人迷」完全說中了Anson Lo的心態，他坦言尤其今年私人時間好少：「入行前後我朋友都唔多，因為我嘅性格比較慢熱，又唔喜歡出席派對及飯局，但總有啲朋友會保持聯絡嘅，依家最多只係半年見一次，佢哋梗係投訴啦。今年希望將自己變得Outgoing啲，我同Edan講『6膠飯局』記得預埋我，我想嘗試出席，只係依家都未有機會。」

每日活在大眾目光下，倘若給他一個「享受自由的時光」，Anson Lo表示：「想去游水囉。以前係校隊嘅時候，我成日去公眾游池㗎，依家都唔知幾耐冇去過，同埋之前我哋喺多倫多開演唱會嘅時候，酒店健身室有個好大嘅泳池，我好想跳落去但最終卻步，都唔知當時自己喺度諗緊乜！」

Anson Lo回想起出道時，直言當時根本沒想過事業發展會「咁大規模」：「當時只係諗到同啲隊友出吓團歌，間中一齊出席活動咁咋，諗住咁就一世，哈哈！完全冇諗過自己會有獨唱歌，亦冇諗過要承受咁多輿輪壓力。之前喺美加，我哋接受國際性媒體訪問，絕對係成軍呢5年，一直冇幻想過嘅事。（壓力仲頂到？）頂到，如果唔係就唔會繼續啦，大家可以放心。」

而說到5年來最令他深感傷害的，Anson Lo坦言：「一係認為我人格有問題，靠好多嘢先得到依家嘅機會，咁就抹殺我一直以嚟嘅努力。二係關於粉絲嘅，每當佢哋唔開心，我又做唔到啲乜，就好無奈，因為我嘅存在理論上係應該帶俾大家開心嘛。」

Makeup：Rainbow Chung @ Annie G. Chan Makeup Centre

Hair：Denny Ku @ CHIC Private I Salon