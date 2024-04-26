聯乘下午茶點 又有借口約閨密

造型優雅而精緻的下午茶點，是個呃Like的熱門選擇，美味鹹甜點配茶具，再加上靚人靚景，想影張靚相話咁易。近日又有新的聯乘下午茶出場，各有不同主題，大家又有藉口約閨密出來邊歎邊影。

法式甜美

法國甜品令人停不了口，灣仔一間精品酒店和法式甜點品牌合作，於即日至7月31日推出2款下午茶體驗。下午茶甜點有原味鬆餅、蝶豆花鬆餅、招牌法式焦糖燉蛋和雜莓意式奶凍，以及杧果、紅桑子、榛果和雲呢拿口味馬卡龍，鹹點有松露蛋沙律和Persinette芫荽三文治、牛油果忌廉芝士手指三文治、自家製腸仔卷和秘魯雪蟹薯蓉，每位惠顧客人獲贈明信片一套。另一款Afternoon O’Clock菜單，會有招牌法式焦糖燉蛋和鬆餅，客人可選咖啡、茶、氣泡茶或香檳享用，來個法式輕食。

滋養身心

對於美容和保養，是女人的終身事業，尖沙咀時尚餐飲空間和皮膚護理品牌合作，即日至5月31日推出膠原活膚下午茶，糕點總廚以護膚品的材料作靈感，加入莓果和柑橘等食材入饌，打造士多啤梨芝士蛋糕、藍莓瑪德蓮蛋糕、紅桑子朱古力條、柚子蛋白撻及香茉杧果蛋卷等甜點。鹹點有意大利帕爾馬火腿配加拿餅乾、比爾芝士配核桃及蔓越莓橙酒醬和燒帶子配杧果汁等，惠顧下午茶可獲體驗套餐。

醇厚朱古力

心情煩悶，不妨吃一口朱古力輕鬆治癒。太古城一間酒店和本地朱古力品牌合作，於即日至8月31日逢星期六及日推出雙人下午茶，茶點包括水蜜桃雲呢拿意式奶凍、西班牙小油條配海鹽焦糖醬、迷你可麗露佐醉酒櫻桃、紅桑子芝士餅撻、朱古力烏龍茶馬卡龍和威士忌朱古力撻等，鹹點有三文魚大芝士蛋批、龍蝦忌廉軟包和忌廉芝士青瓜麥包三文治等，客人可無限添飲茗茶或咖啡，也可升級玫瑰酒或香檳，好好品嘗朱古力之味。

美式烘焙

提到美國食物，大家可能只想到熱狗或漢堡，其實當地的烘焙美食都相當多元化。西九一間五星級酒店自助餐廳和美式曲奇品牌合作，於即日至7月7日推出美式下午茶，茶架以美國40至50年代風格設計，玩味保齡球燈牌最啱打卡。鹹點包括經典的魯賓三文治和燒烤熏手撕豬肉泡芙等，甜點有紅絲絨蛋糕、胡蘿蔔蛋糕和美式檸檬杯外，還有品牌的人氣金莎榛子忌廉批，以及首度為酒店設計的限定開心果曲奇，惠顧客人可獲贈品牌禮券。此外，餐廳於即日至6月推出滋補花膠自助餐，推供花膠碗仔素翅、蛋白花膠蟹肉煲、辣汁花膠香炆雞、花膠瑶柱扒時蔬及老干媽花膠配雜菌等菜式，夠晒滋補。另外，酒店的最高室外頂層酒吧於5月3日至19日舉行期間限定店，逢星期三至日，客人可品嘗斯里蘭卡的海鮮美味，5道菜晚餐包括蟹肝醬、蟹肉牛油果沙律、香蒜辣汏蝦、手磨里胡椒蟹和椰香焦糖燉蛋，吃過下午茶後，也可選擇直落享用晚餐。