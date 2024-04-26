未來城市出行　電動新路向

剛過去的年度設計界盛事Milan Design Week，廣汽歐洲研發中心（GAC R&D Centre Europe）發表了3款均配備易拆式模組化電動動力系統，但造型設計以至出行用途截然不同的Car Culture Series 3.0城市電動概念車型，包括緊湊型跑City Run、兩座小車City Pod及三輪貨車City Box，為未來變出新路向。

City Run緊湊型跑 破格車廂

目前香港有售的電動車，電池大多嵌入車內，每次充電快極都要30分鐘才充至八成，對於分秒必爭的城市人而言，耗時又不便。如果電池可以隨拆隨裝就唔同講法，由拆下電量不足的電池到裝上充滿電的電池，全程3分鐘內搞掂，咁先符合城市人的節奏。這3款新發表的電動概念車型，正是針對講求「快靚正」的城市人生活模式而設計。車上配備整合電池和驅動部件的易拆式模組化電動動力系統，無論是更換電池或是驅動部件出現問題需要維修，整個模組可快速拆下更換，直接解決等待充電或維修，幾日冇車揸的問題，為未來駕駛出行帶來靈活方案。

充滿科幻感的潮氣City Run小跑車，設計融合揭背車的緊湊性和跑車貼地自信姿態，配上整個可上揭打開的玻璃車頂連車門，賣相型格動感。兩座位車廂還注入創新的透明顯示概念（Transparent Display Concept），通過駕駛者及乘客前方的一塊超大型透明顯示器，取代傳統HUD顯示和中央觸控屏幕的功能，帶來獨特的AR擴增實境駕駛體驗。此平面顯示器與軚環相連，還可整組向前向後滑動，非駕駛時靈活變出更大的車廂空間。座椅設計更是跳出傳統框框，大膽採用創新的充氣椅墊，藉此減低車重和提升續航里程之餘，亦有助增強空間感和駕駛動態。

City Pod兩座小車 源自經典

City Pod是一款方便於横街窄巷穿梭的兩座位時尚電動小車，設計靈感來自上世紀50年代的意式經典「Bubble Car」Isetta，將永恒魅力與現代功能無縫融合。不同的是的它配備4輪而非3輪，而且全車逾八成車身皆採用玻璃嵌砌，不僅為兩座位車廂的駕駛者及乘客帶來360度景致，還大大增強開揚感。至於簡約車廂採用獨特曲面座椅連腳托設計，並分別於乘客席前方及椅背後方設有置物空間，達致不影響時尚觀感下將空間最大化的目的，體現未來智慧設計精髓。

City Box三輪貨車 彈性空間

而City Box則是專為滿足繁忙的城市物流而設計的三輪小型貨車，造型源自上世紀50年代意式輕型三輪貨車Piaggio Ape，車仔細細卻機動力強，十分適合在狹窄街道行駛。車尾配置了一個具延展及彈性的防水織物「背囊式」自適應載貨空間，能因應包裹和貨物的尺寸自由變形調整。車廂採用靈活的即插即用（Plug and Drive）系統設計，兼具實用性及多功能性，例如可拆走乘客席、裝上小掛鈎或收納隔板，變出不同置物空間；車廂前部的小平台，還可擺放平板電腦、手機、食物和飲料等，工作枱及餐桌兩用。值得留意是車上不設軚環，改由設於門邊的Joystick操控，設計簡便兼節省空間。