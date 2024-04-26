本日日本：連鎖咖啡店聯乘人氣朱古力　甜點勁吸引

要數日本老字號的咖啡店，1968年於名古屋開業的KOMEDA'S Coffee（コメダ珈琲店）必定榜上有名。雖然歷史悠久，但連鎖咖啡店不時搞搞新意思。最近就與日本國民零食樂天Ghana朱古力聯乘，即日起至5月底推出4款期間限定的朱古力甜點及飲品，嗜甜朋友必定喜歡！包括在人氣甜點冰與火（Shiro Noir）上淋上香濃朱古力醬及軟雪糕的「冰與火Ghana朱古力」，熱辣酥脆的丹麥麵包、朱古力醬以及軟雪糕的組合，味道鹹鹹甜甜十分特別，最後擺上心形朱古力與車厘子，配搭完美。另外一款以熱辣朱古力年輪蛋糕為基底，加上朱古力醬與軟雪糕的「Kuroneige Ghana朱古力」也是必吃之選。吃完甜點後如果覺得口渴，不妨選擇兩款朱古力飲品。「Ghana朱古力啫喱咖啡」由店子特製咖啡啫喱與Ghana朱古力結合而成，香甜朱古力平衡咖啡啫喱的微甘，是非常適合夏天的冰凍飲品。而「Ghana熱朱古力」則是熱朱古力加上朱古力醬點綴，口感順滑滋味，令人一試難忘。現於KOMEDA'S Coffee日本各分店供應。