【Zac玩Zac食】城中最大型威士忌節

打逆境波唔係話搞啲城市打卡位就可以吸引遊客，依家嘅遊客見識廣博，應該要搵啲本地獨有嘅嘢，好似尖東呢間五星酒店嘅Tiffany's紐約吧收藏咗世界頂級威士忌，每年都會舉辦城中最大型威士忌節及培育活動，當中包涵活動之多，用上酒店整整四層作展覽，呈獻超過1,100款各具特色嘅威士忌畀大家淺嘗，以及逾35場由各威士忌品牌大使及專家主持嘅大師課程，畀威士忌有不同程度認識嘅愛好者聚首一堂，與世界頂尖威士忌專家及品牌大使彼此交流。

酒店除咗推動威士忌文化不遺餘力之外，佢嘅意大利餐廳最近亦搬咗去一樓，面對維多利亞港用餐，別有一番新景象！而酒店亦創新地將意大利烈酒Grappa嘅文化帶到餐廳，讓更多香港人及旅客，認識呢種發展出現今非常多元嘅Grappa酒體香氣。

Grappa最初係意大利葡萄酒業嘅副產品，釀酒師為了避免浪費釀酒時壓榨後嘅葡萄渣（果皮、果肉、果核、果梗），用來蒸餾而得到更高酒精度嘅一款平民果渣拔蘭地烈酒，係一種簡易平民飯後飲用幫助消化嘅飲料；葡萄渣雖然是製酒後的副產物，但其實其中卻蘊含了豐富的風味物質，而相較於葡萄酒蒸餾，葡萄渣容易腐壞，無法長期保存，處理成本也相對較高，但產酒量卻很低，酒精度在35%-60%之間，大多數在37.5%，其高酒精度散發嘅熱量讓農民度過寒冬，既可以暖身，又可以放鬆愉悅自己，久而久之成為了意大利的國民烈酒，呢個亦都係我對Grappa嘅認知。但今次嚟到餐廳，發覺佢哋有18種唔同嘅Grappa，除咗單一葡萄品種，仲有香草浸泡，更有木桶陳釀20年嘅Grappa，其酒體呈琥珀金黃色，入口香醇，配煙熏牛柳更係絕讚！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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