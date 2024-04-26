麥明詩爸爸公開催生B　盛勁為認成日掛住老婆

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與飛機師老公盛勁為（Keith）上月正式完婚，兩人的婚禮足足舉辦了三場，相當厲害。而繼老婆麥明詩以「唧牙膏式」在社交平台連環分享婚禮點滴及花絮照後，盛勁為近日亦於社交網與網友玩「你問我答」。

盛勁為晒出與好友聚會的相，並寫道：「慶功！食生蠔！終於過晒一系列考驗，Fleet conversion、annual check、結婚、upgrade check四個月內completed all，人嘅潛能真係逼出嚟！」正當他以為自己已經完成結婚這一任務，可以開心享受生活時，外父即留言委派另一項任務給他，「Next challenge：生仔」，盛勁為見此即說：「真正考驗才剛剛開始…」場面十分搞笑。

不過不單止外父催生B，就連他玩「你問我答」時，都有網友問：「幾時生小朋友？」，盛勁為稱自己做人隨緣兼佛系。之後又有網友問他兩人相識的經過，盛勁為即貼出他們在FB為朋友的截圖，原來兩人早在2013年1月於社交網結緣。對於盛勁為重返機師行列，有人就問他新婚燕爾就四處飛，會否經常想念老婆，他亦坦承回答「會呀，但有時被迫走幾日，小別勝新婚都幾好，forever fresh！」