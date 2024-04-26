葉振弘推出新歌　自爆中學單戀女仔食白果

男團P1X3L成員葉振弘（Marco）最近推出全新個人單曲《半途而廢手冊》，新歌得到黃偉文（Wyman）「加持」，作為後輩的Marco直言受寵若驚：「好開心可以邀請到佢填詞，本身覺得冇可能，因佢喺樂壇好有輩份同地位，而我作為一個新人，難得有機會同佢合作，我會好好珍惜呢個機會！」

新歌靈感源自Marco的親身經歷，他自爆中學時期未拍過拖，但曾默默地單戀過一位女生，錄音時亦想著這段經歷讓自己入戲，他說：「中學時單戀咗一個女仔好長時間，過程中我知道係冇可能，但又想嘗試繼續落去，去到最後當然冇一齊。」

Marco入行後想法變得成熟，說起新歌還有另一番體會：「睇到Wyman嘅歌詞第一個感受係『為甚麼不早一點放下呢？』一段關係差唔多走到盡頭嘅時候，當然會覺得好唔捨得，但如果點努力都冇可能嘅話，點解唔早啲move on？但人就係咁，講出口容易，但當去到此情此景又未必做到，最後只能安慰自己『早啲放低咪好』。」

拍MV時，Marco分別飾演兩個階段 —求學時期及投身社會的打工仔，與女主角戴妙珊有多場對手戲。Marco讚對方是個好演員，雖然二人在拍攝當日才認識，但即時要有火花，不論是飾演學生還是打工仔，雙方很快就培養出默契，自然流露去飾演不同戲份。