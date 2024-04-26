家陣啲女性好似靚酒一樣，要有番咁上下「年份」先會醞釀出迷人魅力，有品味嘅男士一定識得欣賞。而喺日本AV界就有好多高質素嘅美熟女，佢哋比青春嫩口嘅女優更加吸引，就好似今日進行比併嘅兩位美熟女神木下凜凜子及君島美緒咁喇！

好色人妻

好多AV迷都對人妻系女優情有獨鍾，例如曾經叱咤一時嘅人妻極品佐佐木明希，可惜佢已經引退，幸好仲有一位魅力拍得住明希嘅美熟女，佢就係木下凜凜子。

今年38歲嘅佢，眉清目秀又端莊斯文，散發出一股輕熟風韻夠晒迷人。身材方面，豐滿得嚟又唔會太肉感，加埋一身美白肌膚，睇落相當養眼！凜凜子喺2020年加入AV女優行列，據講當時佢已經結咗婚6年，直到2023年情人節被老公發現佢拍AV而炒大鑊，跟住當晚二人更加發生一次激烈床戰，此後就同老公冰釋前嫌，過程可謂峰迴路轉。今時今日，凜凜子已經係熟女系AV名廠Madonna嘅台柱級女優，除咗因為佢外表吸引，而且演出風格夠出眾，每次扮演人妻角色都流露出溫柔一面，但係被男優刺激之後就變得飢渴無比，肉緊到咬牙切齒嘅床上表情更係令人印象深刻！

木下凜凜子

年齡：38歲

身高：5呎5吋

三圍：35E-25-35

紅到發紫

正所謂「人有三衰六旺」，一個人行起衰運時，真係撈極都撈唔起，同樣AV女優無論外表幾索、表現幾落力，星運未到的話，都係紅唔起，好似君島美緒就係其中一位喇！今年36歲嘅佢，喺2005年出道，當時嘅藝名叫京本楓，唔單止生得靚女，身材仲婀娜多姿，但係一直唔紅，後來搞到要拍四仔，不過成績都係未如理想，直到2017年改咗現時呢個藝名先至鹹魚翻生，更紅到發紫添！

究竟有幾紅呢？美緒除咗成為2018年AV銷量第一嘅女優外，亦係產量最多嘅女優，喺4年內一共拍咗超過800部AV，相當厲害！至於點解會紅起上嚟呢？首先當然係因為美緒改行美熟女路線，憑住一副妖艷又有韻味嘅面孔吸引AV迷，配合弗到漏嘅身材，加埋床上動作靈活有勁，同時發揮出一種如狼似虎嘅拚勁，真係睇到AV迷如癡如醉！

君島美緒

年齡：36歲

身高：5呎4吋

三圍：36F-23-35

第１回合

鬥外形

雖然木下凜凜子已經38歲，但係身材婀娜帶豐滿感之餘，肌膚仲雪白又溜滑，加埋溫文女人味，可以話超晒班！之不過，君島美緒除咗輕熟風韻吸引，健美且凹凸有致嘅體態，可以話更勝一籌。

第２回合

鬥獎項

君島美緒出道以來以精彩肉緊嘅演出，令各位AV迷飽嘗眼福，不過即使佢演出超過800部AV作品，得獎都係唔夠木下凜凜子多，因為凜凜子曾經喺「朝日AV大獎」中，奪得「女王獎」同「熟女獎」。

第３回合

鬥表現

木下凜凜子氣質溫文端莊，多數扮演被玩弄嘅角色，見到佢畀男優搞到梨花帶雨又尖叫連連，足已令人激發出原始獸性！至於君島美緒就擅長扮演癡女人妻，實行見仔就嗒，同凜凜子可以話各擅勝長。

兩個都咁好睇

君島美緒身材弗爆，床上招數凌厲狠辣，鍾意睇帶有成熟感覺嘅癡女的話一定鍾意。至於木下凜凜子韻味迷人，相對溫柔被動好多，床上態度唔搶韁但係就一心服侍男人，兩個都一樣咁好睇！