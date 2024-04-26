曾比特罕談愛情觀　最討厭異性約會唔守時

由陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲、黎諾懿及羅天宇主持的無綫綜藝節目《香港婚後事》今晚（26日）一集，邀得獻唱劇集《婚後事》主題曲的曾比特（Mike）擔任嘉賓，分享愛情觀及對婚姻的看法。

談到婚姻議題，Mike有感「結婚」在現今社會變得形式化，並謂伴侶相處溝通才是最重要：「結完婚都可以離婚，只係一張紙。如果同佢好 close、大家相處好有愛嘅話，結婚係令大家段關係更加昇華；相反，本身唔係相處得特別好，結婚只不過係將呢個形式轉去第二個形式，冇解決過問題。」Yoyo問到將來可會跟伴侶生兒育女時，他坦言：「未有資格成為一個爸爸。」

至於男生最討厭女生行為，Mike稱最怕女生約會遲到，並搞鬼以「我個朋友」身份分享曾等足7小時的深刻經歷，問到他可接受監控狂女友時，他直言不介意遭另一半查看手機，大前提是頻率問題：「半個鐘睇一次就過份得滯！點樣令佢有安全感，呢個可能係我嘅責任。」

另外，兩位主持人賴慰玲和羅天宇亦成為被爆料及「攻擊」的對象，賴慰玲被爆酒量淺，拍攝節目的第一天已因宿醉嘔吐，黎諾懿踢爆對方前一晚僅喝了兩杯啤酒：「隔咗咁耐，以為講笑，點知真係嘔！我哋真係錫佢，冇拍到佢嘔，點解唔拍佢嘔呢？」至於天宇瘋狂被眾人輪流「攻擊」玩暗寸：「咁你呢？鍾意咩類型？」、「你講就最有公信力」等，搞到天宇尷尬又無奈，不停傻笑。