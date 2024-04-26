林愷鈴讚朴民奎孫源翊有禮貌　認是基本擇偶條件

藝人林愷鈴、台灣歌手婁峻碩、韓國男神《單身即地獄3》參加者朴民奎和孫源翊以及日本雙胞胎藝人鈴木姊妹AMI與AYA今晚（26日）出席活動。

朴民奎和孫源翊今次是首次到香港，朴民奎自言喜愛香港電影，一踏進這個地方就猶如置身在香港電影中，非常夢幻，而孫源翊則指香港人很友善，喜歡香港美食。而AMI與AYA不是首次到香港，不過仍然想好好體驗香港夜景和品嘗香港地道美食。

林愷鈴稱未有時間好好與兩位韓國型男交流，又笑言工作忙碌，沒有看《單身即地獄3》的節目，不過就大讚他們二人非常有禮貌，自言禮貌是首要的擇偶條件。問到可會想嘗試挑戰戀愛真人騷？林愷鈴笑說：「後生乜都要試，不過真人騷好難，一邊要真性情一邊又要交戲，不過我會好奇。」又指因為現在多了一個歌手的新身份，所以應該會對音樂題材的節目更感興趣，又謂現在會以工作行先，不會過於着重戀愛方面。林愷鈴又表示想和創作歌手吳林峰合作，並希望對方能夠作歌給她。

而婁峻碩過陣子要回台灣做身體檢查，所以今次來到香港要忍口，只能夠看身體的工作人員大吃大喝，又言有做運動的習慣，會健身和打羽毛球。講到他家鄉花蓮一直受到餘震影響，他指現在每個小時也會出現餘震，雖然震動比較少，但也會感到害怕。

另外 朴民奎與孫源翊則指非常喜歡香港電影《花樣年華》，故今次來港到有到相關地方拍照留念，問到他們覺得香港女生如何？二人回答：「好可愛、善良和靚。」昨天才到港的二人表示在工作人員的帶領下，已經品嘗了叉燒蛋飯、豉油王炒麵和點心等地道美食。他們又稱已經準備好，可以到香港參加電影或綜藝節目的拍攝，而朴民奎本身作為是韓國海洋警察廳的救援隊成員，他表示電影中仍然會想飾演救援隊成員。