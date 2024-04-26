有美國甜心寶貝（Sugar Baby）話同契爺並非單純金錢關係，彼此更係靈慾一致咁話。當中係咪事實就唔知，只知道佢所講嘅嘢，同今日介紹嘅四仔作品劇情好相似囉！

性愛狂歡

甜心寶貝唔係為咗錢，而係因為性趣相投而真心戀上契爺？發生喺Reality Kings製作嘅《Dirty Intentions #35》中嘅故事，就話畀大家知絕對有可能發生之餘，片廠更搵來四位巨乳脫星演出呢套火辣官能作品。片中飾演甜心寶貝嘅四位嬌娃，唔單止對性愛樂此不疲，更鍾意集體活動，仲話喺眾目睽睽下曳曳特別高潮迭起添！為咗滿足寶貝嘅情慾喜愛，契爺夜夜為佢哋準備狂歡派對，真係既狂野又香艷呀！

雙峰敏感

契爺鍾意甜心寶貝，唔單止貪佢哋青春又好身材，仲有係敏感體質，一撻即着！睇完由Brazzers出品嘅《Baby Got Boobs #31》後，相信大家都會愛上參演嘅呢班甜心寶貝，佢哋可愛又性感迷人，而且仲有一個不為人知，只有契爺知道嘅秘密，就係佢哋嘅雙峰超敏感，輕輕刺激就會撻着晒慾火，繼而嚟展開一場狂野交歡。片中用上大量主觀鏡頭拍攝，令四仔迷睇得更投入，夠晒官能刺激。

情慾陷阱

喺唔少人眼中，甜心寶貝愛契爺，背後一定有景轟！Digital Playground就透過新作《The Shakedown》，帶畀大家一個充滿色慾與陰謀嘅故事。由Natasha Nice及Luna Star兩位天后級脫星攜手演出，故事講兩位甜心寶貝擁有同一位契爺，某日聞說契爺年事已高想修心養性，因為擔心失去金主，兩女決定合謀呃對方一筆，卻估唔到契爺早有預謀，設下情慾陷阱更佢哋歎！

碟評

甜心女孩向來係四仔片廠最愛發揮題材之一，而《Dirty Intentions #35》同《Baby Got Boobs #31》便屬最常見，以巨乳脫星加火辣床戲吸引四仔迷捧場嘅做法，故此無論劇情及情慾演出均上乘嘅《The Shakedown》，反而更有新鮮感。