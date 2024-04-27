星玄｜水瓶女周冬雨遊韓晒驚艷素顏照　氣質激似「韓劇女王」

今日係4月27日農曆三月十九，幸運星係水瓶座，可考慮與朋友合夥投資，對方可帶旺財運。「三金影后」周冬雨就係水瓶座，自2015年就成立個人工作室，多年來接拍無數影視作品，早前忙於拍攝新劇《法醫童言》，接下來又要準備開拍新戲《朝雲暮雨》，可以話做到無停手，周冬雨你咁好運，有冇諗過同朋友合夥投資，開多個副業，話唔埋賺到盆滿鉢滿。

早喺本月初，周冬雨到韓國旅遊，並上載兩張素顏照到社交網，相中見周冬雨穿上白恤衫配西裝外套，再加上背景，從而令相片有充滿電影及韓劇氛圍感，豈料日前被韓國網民看到，並將相片轉到另一社交平台，旋即獲得大量網民激讚，甚至有人表示：「周冬雨呢幾張相，有韓劇女王金高銀氣質」。消息從韓國傳回內地，並即登上熱搜，更有「周冬雨素顏照 韓國」嘅關鍵字，可見周冬雨嘅魅力有多大。

至於是日最旺生肖係龍，財運上升，積蓄增多，物質生活無憂。范冰冰嘅細佬范丞丞就係肖龍，佢貴為內地人氣流量男星，代言、商演多不勝數，再加上喺今年初同楊紫合拍嘅劇集《要久久愛》，不但成為2024首部最快熱度破萬劇集，嚟緊仲會喺韓國播出，丞丞嘅財運又點會唔上升。