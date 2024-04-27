【是日通勝】

農曆三月十九

甲辰年 戊辰月 辛酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、治病、理髮

忌：動土、合醬、出行

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：03、21、10

幸運顏色：黑色、藍色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：只要言行對得住良心，遇上瘟神也不用怕！

金牛座：勿多管閒事，耗費心力之餘，更會惹麻煩。

雙子座：不要亂向愛侶發脾氣，任性會令對方生厭。

巨蟹座：工作上面對前所未有的挑戰，須保持鎮定。

獅子座：財運呈現上升之勢，可考慮加大投資金額。

處女座：理財要審慎，不要被眼前的蠅頭小利蒙蔽。

天秤座：職場流言多，要小心說話，以免惹上麻煩。

天蠍座：工作遇麻煩，有真材實料便不怕別人挑戰。

人馬座：留意周邊消息，可助你妥善管理手上資金。

山羊座：趁順境時懂得自我檢討，事業才會有進步。

水瓶座：可考慮與朋友合夥投資，對方可帶旺財運！

雙魚座：財運不錯，宜作小額投資，易獲理想回報。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 財運旺

（跌）兔 健康差

鼠：運勢差，容易得罪人，少管閒事為妙。

牛：血汗錢不易賺，更有勞而無功的情況。

虎：健康一般，小心飲食，注意營養均衡。

兔：是日沖煞，要保重身體，早睡勿熬夜。

龍：財運上升，積蓄增多，物質生活無憂。

蛇：知人口面不知心，擇偶必須帶眼識人。

馬：感情運稍遜，易跟伴侶為小事吵起來。

羊：財運下滑，落實投資決定前要聽意見。

猴：待人接物要謙遜一點，不可目中無人。

雞：工作易出錯，需留意細節，不可冒險。

狗：運勢不是很好，內心產生一份無力感。

豬：有可能被同事孤立，今天宜保持低調。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

金牛座最重視的4件事

金牛座的人非常注重享受和安全感，以下是他們最重視的4件事：

1. 財政安全感：金牛座的人非常重視穩定和安全感，希望有一個穩定生活，包括穩定的工作和財務狀況，他們通常會努力工作，以賺取更多的錢，亦非常注重理財和儲蓄，謹慎地花錢，並且喜歡把錢投資在能夠帶來回報的地方，確保生活穩定和財務狀況穩健。

2.物質享受：金牛座的人非常重視物質上的享受，喜歡品味好的食物、舒適的生活環境和高品質的物品。他們會為了追求物質享受而努力工作，並且喜歡用自己賺來的錢來犒賞自己。另外，他們通常會花時間和精力在美感上，喜歡環境整潔、舒適和美觀的生活空間。

3.忠誠和信任：金牛座的人非常重視忠誠和信任的價值觀。他們是一群非常忠於家庭和朋友的人，願意為他們提供幫助和支持。金牛座的人通常非常信任自己的伴侶和朋友，並希望建立一個長久而穩定的關係。

4.自我價值和成就感：金牛座的人非常重視自我價值和成就感，希望通過自己的努力和工作獲得成功，並且希望被他人認可和讚賞。金牛座的人通常好有自信和自尊心，並且會努力實現自己的目標和夢想，通過不斷學習和成長來發展自己的技能，以保障地位的安全。