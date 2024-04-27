周揚青無懼素顏亮相《浪姐5》　楊謹華被叫「媽媽」笑晒

內地綜藝節目《乘風2024》（浪姐5）集結了各國女星同台競演，台灣藝人方面有楊謹華、謝金燕、周揚青等等，隨着首場公演今日播出，不少人網民都被姐姐們的魅力、動力吸引。演技精湛的楊謹華不但演得，原來跳唱都相當睇得，她與「超女」尚雯婕、蔡詩芸等的表演相當精彩，而於初舞台演唱張惠妹經典歌曲《一個人跳舞》的她亦大獲好評，後續表現令人期待。連她自己都忍不住於社交平台留言：「很難，但很爽的第一個舞台！我們做到了，我們有了屬於熱冬的團魂。」

而日前楊謹華收工時，被一大班等候她的粉絲大叫「媽媽」，成功吸引到楊謹華的注意，而粉絲這樣叫她，全都是入戲大深，皆因她在《華燈初上》中飾演「蘇媽媽」一角太受歡迎。事後楊謹華都於社交平台留言：「聽說我成了『共享媽媽』？」後面附上一個哭笑不得的表情符號。

此外，周揚青向來都敢作敢言，節目中當韓雪說自己年紀大一些，很多事情應該明白多點時，周揚青即駁她：「你沒大多少喔，不要在這邊持老賣老。」而片中周揚青素顏示人，戴着粗框眼鏡的她就連強勁的黑眼圈都遮不到，跟平時P圖晒靚相的她簡直判若兩人。