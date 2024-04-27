娛圈單打︱人仔如此吸引　何必同錢作對

公認為S.H.E之中最索的台灣歌手田馥甄（Hebe），被中國大陸禁足兩年，近日終獲解禁。她獲邀參加五一舉行的「泡泡島音樂與藝術節」，「台獨」風波告一段落。不料大陸網民並不賣帳，炮轟主辦方連台獨藝人也邀請「冇骨氣」，揚言已經舉報，搞得Hebe非常狼狽，急急在微博發文補鑊，形容兩岸係「一家人」。

唉，台灣長期由提倡台獨的民進黨執政，唔少台灣藝人都被貼上台獨標籤，包括天后級的張惠妹、蔡依林等，一度被禁到大陸搵食。不過，大陸市場實在龐大，人仔確係香噴噴，這些「台獨」藝人蟄伏一輪後，因為「表現良好」而獲解禁，相繼獲准到內地開騷。

嗱，好似Hebe好姊妹Ella（陳嘉樺），本來已經好識做人，絕口不提任何政見，近年在大陸豬籠入水。有傳她建議Hebe唔好執輸，「洗心革面」過江搵食。心動不如行動，Hebe趁住五一音樂活動試水溫，都係人之常情。不過，大陸小粉紅力量不容小覷，不出征則已，一出征驚人，Hebe亦難逃一劫。

話時話，Hebe之所以捲入「台獨」風波，乃係源於時任美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，Hebe咁啱得咁蹺，在社交網限時動態上載食意粉照片，被解讀為暗撐意大利籍的佩洛西；大陸網民更翻出其舊歌《離島》，話歌詞暗示台獨，Hebe自此水洗不清。

即係咁，食意粉啫，未必意有所指，大陸網民可能真係過敏。之但係人仔如此吸引，藝人當然無謂觸碰紅線。又要𢱑銀又要宣示政見，即係同自己荷包過唔去咋！