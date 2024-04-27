東方日報C1：林夏薇登頂失敗　戒瞓覺衝事業

視后林夏薇主演的劇集《逆天奇案2》收視報捷，開播不久已舉行慶祝會，但無綫居然將她「降呢」，於周年報告的藝人晒冷頁面中，她竟未能「登頂」，反被狠壓在第4排，比藝人吳若希、陳曉華還要排得後。至於視后蔡思貝亦由第1排降至第3排，反觀視帝譚俊彥升呢至與陳豪同Level，完全大執位。

無綫視后林夏薇（薇薇）及蔡思貝之前同樣劇接劇，薇薇在《逆天奇案》的演技備受讚賞，隨之開拍第二輯，現時《逆2》正在熱播，收視及口碑跟首輯一樣好，她開心之餘，最近更投入鑽石生意，愈做愈有幹勁，即使犧牲睡覺時間亦在所不惜。相反，蔡思貝拍完《你好，我的大夫》後至今未有擔演新劇，之前亦只是到外地拍旅遊特輯，粉絲大感失望。

雖然兩位視后「業績」各異，卻居然同樣被「降呢」！日前無綫公布《TVB 2023周年報告》，檢視過去一年的業務表現，內容除了有2023年5大最高收視劇集外，還有旗下藝人最新「排位」頁面，不過明顯「大執位」。去年蔡思貝與胡定欣、陳豪及陳山聰「登頂」，但今年頭排則變成譚俊彥、陳煒、陳展鵬及陳豪。至於胡定欣則與吳若希位列第2排，蔡思貝跌到第3排，薇薇則只在第4排，不少網民替她不值！去年刊於第一頁的李佳芯、高海寧、黃翠如、洪永城、劉佩玥、周嘉洛、黃庭鋒和龔嘉欣，今年未有再在首頁出現，而近期獲力捧的郭柏妍、馬貫東、王敏奕、陳瀅、戴祖儀和湯洛雯等則齊齊「升呢」躋身首頁！至於去年最高收視劇集為《新聞女王》、《隱形戰隊》、《破毒強人》、《靈戲逼人》及《有種好男人》。

「閉關」冷落老公

瞓身衝事業的薇薇，近期於《逆2》與陳展鵬的「逆天CP」受到新角色方力申考驗，出現三角關係。獲網民封為「國民女友」的她劇中被兩男追求，她接受本報獨家訪問時笑言：「現實生活中真係冇試過，可能人哋鍾意我都唔知啦，太多嘢忙。以前少出街，自己係一個宅女，可以匿喺屋企睇劇，一次過狂煲80幾集劇唔出街都可以。」已成為人妻的她笑言只能夠在戲裏體驗人生，彌補「遺憾」。

薇薇婚後不但沒有停下腳步，反而比以前更忙碌，早前她到深圳拍攝劇集《黑色月光》「閉關」數月投入角色，莫說朋友，連老公也少見面：「呢個角色同《逆2》好唔同，好陰沉，對演員好大挑戰，直情好似閉關咁與世隔絕，連新年都冇去拜年，唔想跳出角色。老公都習慣晒，所以唔使拍劇就陪番佢多啲，同埋有個好處，我哋有生意共同話題，所以經常一齊飛。」

演藝工作、飲食業，連鑽石生意也染指的薇薇，指最忙時期每日只睡1、2個小時，雖然熱愛親力親為，但發覺時間真的不夠用，自覺要學習平衡生活：「拍《黑》劇煞完科第二朝9點已經開咗幾個會，冇瞓過，好似戒咗瞓覺咁，一日瞓1、2個鐘、每日4杯咖啡，真係幾攰。所以唔使拍劇都會抽時間鍛煉身體，有好體能先可以做好工作。」

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