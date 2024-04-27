香胤宅舞蹈劇場開鑼　衛詩雅撐場揭「秘密關係」

《全民造星V》冠軍香胤宅（Lyman）首個12場的個人舞蹈劇場《Unspoken》昨晚在藝術中心開鑼，藝人衛詩雅來支持，原來她跟Lyman是「同學仔」，有一同上戲劇班。Lyman首場跳足個多小時，騷後他表垷興奮，指跳舞賦予他能量，輕易而舉，今次演出加入了戲劇成分，對他來說別具新鮮感，不過情緒爆發確實有點攰，但能夠應付，期望下次能夠加場及搬到更大的場地演出。每晚他都會跟導演張銘耀作騷後檢討及修改，首場亦有蝦碌，自爆因為流汗太多，原本貼着臉上的咪高峰貼紙甩掉，幸好拍檔為他執生，他笑言：「都有企錯位、數錯拍子、道具擺錯位等等，希望日日都有進步，不過都好過癮，劇場演出唔可以NG，睇到觀眾直接反應好開心。」他透露13歲時第一次踏足此舞台演出香港青少年藝術節，當時只是「茄喱啡」，如今成為主角，好大感觸，他有邀請當年的導演，希望讓對方看到自己的成就會開心。

Lyman的老婆Zoe昨晚亦現身支持，他揚言在老婆面前演出感到壓力，指老婆會提點他有懶音問題，自評咬字只有10分，希望每年進步，笑言10年後，便儲夠100分了。對首場表現自評60分，表示仍有進步空間。