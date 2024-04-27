林峯瞓身演出跑到嘔　劉俊謙首拍動作戲冇得抖

林峯、劉俊謙、胡子彤與張文傑在新片《九龍城寨之圍城》中打到飛起，為應付拳拳到肉的場面，「四兄弟」拍攝前接受了一個月的特訓，林峯自爆第一日訓練就練到嘔，開工則跑到嘔：「電影係漫畫改編，會有啲誇張，但都係實打，訓練其實係練體能，第一日訓練真係Train到嘔，跑步、跳、碌地練1個鐘之後先練設計動作。拍攝最長試過打咗廿幾個鐘，大結局大場面都拍咗十幾日。」

而運動員出身的子彤雖然運動能力強，但也要苦練，他說：「鏡頭前出一拳好似好簡單，但拍出嚟感覺有力就真係要練，今次係硬橋硬馬，又要用日本刀，要花時間去鑽研點樣做得似。」至於首次拍動作戲的俊謙就由零開始：「動作係假但要做到真，需要好多訓練，練完體能就練拳腳、再練蝴蝶刀，抖都冇得抖。」文傑笑稱當武指看見你達到要求，就會再加招式，好似要測試大家極限。

由頭打到尾的林峯自嘲被人打得最多，其中在彌敦道拍攝被追殺狂奔戲更跑到嘔，笑言體能已經超越了開演唱會：「戲裏面畀唔同角色打，仲要喪跑，跑都跑到嘔，喺彌敦道出盡力真跑，好似不停咁一百米衝刺，連武師都跑到嘔，跑兩三次已經死咁滯。」雖然拍攝過程艱苦但他們皆相當享受，最後一日拍四兄弟的感情戲更感到難離難捨。

在拍攝期間受傷已經變成「四兄弟」日常，傷得最重的是林峯跟子彤，一個內傷、一個外傷，子彤下巴更傷到見骨縫了十多針，林峯則右腳十字靭帶斷了一半。對於成為動作電影接班人，專注做動作演員的文傑就表示有信心大家可以做到，認為只要付出，雖然未必睇到前景，但堅持就會成功。俊謙則覺得他會是動作演員的另一個新世代：「唔係要接大哥大班（洪金寶），接班概念好大壓力，亦冇得重複，可以創做新時代嘅動作片。」子彤則相信新片出街後會多了人相信香港動作片可以延續，最少也會覺得可以一試。林峯對於未來會否向動作演員發展表示要視乎導演需要，笑言拍動作戲上了癮，可以為動作片再嘔多一個月。

場地：No.5 Studio