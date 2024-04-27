鄧達智生日　不捨好友文麗賢

時裝設計師鄧達智（William）圈中人緣甚廣，他是4月20日生日，生日月早在3月啟動，笑言已吃了廿多餐，還有多餐要約到五月，昨晚第N餐的生日飯由William伴侶陳梓欣（Clement）、名模馬詩慧和名人候維德等為他慶祝。他感慨稱今年生日好特別，因為好友時裝設計師文麗賢就在他正日生日當天離世：「原本今晚都預佢出席，希望佢永遠喺我哋身邊，好懷念她。佢5月8日嘅追思彌撒都按照佢意願，希望大家出席時衣着都是開心及彩色繽紛，不要為離世太傷感。」

提到文麗賢抗癌這兩年，只要身體能力可以她都會打扮得漂漂亮亮與友共聚，William以前身體都曾經出現毛病，明白健康好重要，感恩能夠痊愈，及與家人一起。朋友都好奇覺得他像從未病過，因為康復後，William便不停工作及周遊列國。

他揚言現在7分享受人生，3分工作，他的享樂人生計劃直到明年，他定下每個月都會出埠，五月起將會到峇里、檳城、西班牙、法國、南美洲，中秋會到泰國，十月加拿大，十二月去倫敦，聖誕東京，明年初去越南等，希望在Clement明年做無國界醫生義工前，不停地飛：「我一路處於半退休生活，但無打算全退休，喜歡選擇性工作，設計和寫作始終不會放低，趁Clement去無國界三個月，我可以專心做時裝Project，好多人話退休，但桐油埕始終裝桐油，有能力一定做下去。」