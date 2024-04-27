漫威御用美術指導Ray Chan猝逝終年56歲　「死侍」賴恩雷諾士悼念

漫威御用華裔美術指導Ray Chan周二（23日）於威爾斯寓所附近離世，終年56歲，死因未有公開。他自2013年起與漫威合作，曾參與《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers: Infinity War）與今年7月上映的《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）等。Ray曾獲《美術指導工會獎》5次提名，分別憑《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）與《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）奪獎。

飾演「死侍」的賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）於社交網站撰文悼念Ray：「我最後一次見到Ray正正是兩星期前。其中一樣我最後告訴他的事情，是他造出魔法，世上沒有人像他那樣。一般來說，他與我經常互相開玩笑。所以……在所有你可以跟尊崇的人所說的最後說話中，這是一個小小的安慰，我會永遠惦記。」漫威總裁Kevin Feige於聲明中表示：「Ray首先是漫威影業中所有人的好朋友。他是個有才華的伙伴，為他所有參與的電影每一個畫面帶來創意與一絲不苟，與令所有合作的部門做得最好。」