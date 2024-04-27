日式拉麵　湯麵VS拌麵

日本的名牌拉麵店，經常都大排長龍，當熱辣辣的拉麵一上枱，就要把握時機大啖吃，日本人更會連湯都飲得一乾二淨，近日除有新推出的限定口味湯拉麵，還有拉麵店新研發的拌麵登場，口味各有特色，你又喜歡那一種？

鮮香牡蠣白湯

吃日式拉麵，大部分都是雞白湯、豬骨湯或味噌湯等，米芝蓮一星拉麵店和姐妹店早前合作，於即日至6月推出期間限定的牡蠣白湯拉麵，湯底以約20公斤的牡蠣加秘製雞清湯慢火熬煮8小時以上，再加入自家精煉的牡蠣油，讓湯汁帶有鮮蠔氣息。配料方面，除有慢煮叉燒配牡蠣醬，還有日本廣島蠔製作的醬漬牡蠣、蔬菜、洋葱和車厘茄。客人可加指定價錢升級套餐，配自選蟹籽沙律或自家製豚肉煎餃，再加無酒精飲品，夠晒豐富。

味噌拌麵

日本菜式經常以不同的味噌入饌，新蒲崗拉麵店近日推出限定的發醏味噌拌麵，拉麵配肉味噌、擔擔麵醬汁和沙律油，配以蝦乾、腰果、杞子、長葱、 蘿蔔苗、紅椒絲、 辣椒油及花椒粉，拌勻來吃，味道濃厚富層次，辛香惹味。同時間，店子推出超值的下午茶迷你拉麵套餐，有迷你燒飛魚鹽味、迷你背脂醬油和迷你燒飛魚味噌口味選擇，配芝麻菠菜、迷你沙律、餃子或唐揚炸雞等小食，邊飲邊食分量剛好。

拉麵王者限定作

至於有日本京都拉麵潮界王者美譽的拉麵店，最近再度推出期間限定的「濃厚龍蝦沾麵」，可以說是糅合湯麵與拌麵的元素。限定作的湯底以石窩熱住，長時間保持溫熱，盛載住匯聚海老的鮮甜與香濃豚骨的香醇精華於一身的湯，配上特選的清爽彈牙麵條相當掛汁，令麵條沾上濃厚湯頭，每一口都香醇鮮味。配料方面當然少不了啖啖肉的龍蝦尾，經低溫慢煮，完全保留蝦肉鮮甜精華，再吸收湯底精華，零舍多汁鮮味。沾麵配料還有慢煮肩肉叉燒、芝士脆餅、半熟玉子、紫甘藍泡菜、水菜及巴馬臣芝士，配搭驚喜。隨餐更附上芫荽飯，粒粒分明的米飯配搭帶有獨特香氣的芫荽，直接泡於湯底中，帶來猶如龍蝦燉飯的意大利風味，為這場「鮮味之旅」畫上完美句號！