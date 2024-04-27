【Bethの食卓】立夏食佢有運行？

今日想同大家分享一下好快到的「立夏」這個節氣，5月5日這一日就是。立夏其實是等於告別春天而進入夏天的第一個節氣，亦是廿四節氣之中排行第七的節氣。咁大家知唔知道立夏要食啲乜嘢呢？仲可以養生兼帶來好運！俗語有云：「夏吃豆，勝吃肉。」以前中國民間就有吃「立夏飯」的習俗，所謂立夏飯就是將紅豆、黃豆、黑豆、白豆、綠豆等5種顏色的豆子跟白米一同煮成飯，稱之為「五色飯」。豆類食物具有化濕補脾的功效，有益身體。在立夏這天食「五色立夏飯」，就可以整個夏天元氣充足，能量滿滿喇！

以中醫用五行角度來分析，人體五臟系統的功能及關係，與「五行、五色、五臟、五味、五氣」彼此相關聯、相互提攜、相生相剋。五行的「金、木、水、火、土」，分別對應了五色的「白、青、黑、赤、黃」及五臟的「肺、肝、腎、心、脾」，而這裏所說的五臟其實並不是指實質器官，而是身體不同功能活動的反映。在均衡飲食的條件下，適當攝取五色食物，就可以達到補氣血、調養五臟的功效。

以下就來介紹五種顏色的豆子分別對應身體哪些器官，有甚麼功效，五行養生，五色豆養五臟。

金為白色，對應肺臟：白色入肺，吃白芸豆。白芸豆性平，味甘，歸脾經，胃經；有潤肺止咳、滋陰補氣的功效。

木為青色，對應肝臟：綠色入肝，吃綠豆。綠豆性寒，味甘，歸心、肝、胃經；有清熱解毒、消暑利尿的功效。

水為黑色，對應腎臟：黑色入腎，吃黑豆。黑豆性平，味甘，歸肝、肺、脾、腎經；有補腎滋陰、補血明目的功效。

火為赤色，對應心臟：紅色入心，吃紅豆。紅豆性平，味甘酸，歸心、小腸、脾經；有行氣養血、利水消腫的功效。

土為黃色，對應脾臟：黃色入脾，吃黃豆。黃豆性平，味甘，歸脾、大腸經；有健脾益氣、利濕潤燥的功效。

大家可以先準備一下材料，在立夏煮番個「五色飯」來養生及行吓運。所謂行運就是在適當時間做適當嘅事，體會大自然每個節氣跟你的心領神會，接受宇宙給你的恩典。

預祝大家有個喜悅的立夏！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com