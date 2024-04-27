張馳豪騷肌唱新歌　潘靜文1原因練唔到蜜桃臀　

聲夢歌手張馳豪（Aska）、潘靜文（Sherman）、林智樂及孫漢霖今日（27日）出席商場活動獻唱新歌，其中Aska騷肌上陣跳唱快歌《Dirty Rhythm》，引得現場粉絲尖叫，問到Aska是否為新歌而操肌？他坦言想配合整個形象，而他正籌備與弟弟拍攝旅遊節目，由於弟弟身形健碩，他也不想被比下去，所以要維持好身形：「同佢一齊當然有壓力，真係冇比較冇傷害，有次同佢一齊拍攝，攝影師都要佢企後少少，因為佢實在太大隻，我依家都有6舊腹肌，我有搵教練健身，因為我啲訓練比較密集，所以好難同細佬夾到時間一齊練。」

至於Sherman表示曾想練出馬甲線及蜜桃臀，但對身材纖瘦的她來說太難：「一般要先增肥再增肌，但我一肥就肥喺塊面。」她指知道Aska為操肌相當辛苦，但見到對方成績，也覺得努力是有所回報。而兩人將聯同林智樂於下月舉行音樂會，3人正積極籌備。

另外，提到冼靖峰所屬的新男團LOONG 9的首個公開活動臨時取消，Aska與Sherman都表現驚訝並反問：「點解？」問到會否戥對方慘慘？Sherman謂：「如果你突然同我講，今日唔可以嚟呢度唱歌，我都會覺得慘，我一陣會傳短訊問候佢，講到LOONG 9加入新成員後，冼靖峰等香港代表沒有機會到內地受訓，Aska稱：「我諗公司自有安排，我唔清楚。」而Sherman直言雖然之前冼靖峰有跟他們錄影節目，但就未有多問對方動向。