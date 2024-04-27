平治推出全新《E-MBility》手機應用程式

平治與合作夥伴信興集團推出全新《E-MBility》手機應用程式。不論用戶是否平治電動車車主，均可通過該應用程式在平治於香港的充電網絡為座駕充電。（互聯網）

電動車車主注意，平治與合作夥伴信興集團推出全新《E-MBility》手機應用程式。重點是不論用戶是否平治電動車車主，均可通過該應用程式在平治於香港的充電網絡為座駕充電。用戶只需將打開該應用程式，對準充電器上的二維碼或輸入充電編號即可開始為座駕充電。那當然平治的電動車車主會有獨家優惠，兼可享平治及其合作夥伴提供的最新專享禮遇。 車主只需使用獨家代理商仁孚行分發的驗證碼升級到認證帳戶。經驗證后，車主於平治的付費充電站可享獨家八折優惠， 而於其合作夥伴的付費充電站則可享特別折扣。

目前，平治的充電網絡覆蓋10個地點，包括淺水灣影灣園、山頂廣場、銅鑼灣嘉柏大廈、炮台山友邦廣場、鰂魚涌康怡廣場、九龍灣淘大廣場、旺角家樂坊、尖沙咀H Zentre、紅磡仁孚停車場和金鐘太古廣場。其中，太古廣場停車場目前已設置120千瓦的 DC快速充電站，並已計劃於年內進一步擴展至太古城中心及東涌東薈城名店倉。該應用程式提供iOS及Android版本，且支援多種付款方式，包括信用卡（VISA/ MASTER CARD）及八達通付款。