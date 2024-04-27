古淖文單身已久　從沒談婚論嫁：拍拖是錦上添花

《中年好聲音2》冠軍古淖文接受香港電台節目《舊日的足跡》訪問，分享如何面對負評以及感情現況，指在《中2》前曾參加過兩次歌唱比賽，分別是《亞洲星光大道》得第五名，以及中二那年得到冠軍。提到已有台上比賽經驗的他為何仍會手震？他直言在舞台上仍會感受到壓力，加上再聽到「叮叮叮」三聲，便控制不了開始手震起來:「後來不再手震全因心態不同了，那次和谷婭溦合唱《Bad Boy》，我要求盡量放開心情，享受在台上的三分鐘，她真的讓我任性一次，自此手震便消失了。」

對於外界品評他帶有江湖味，他說：「可能是過去10多年從登台中吸收了，難以抹掉。我現在要學識平衡，某些表演需要帶動氣氛一起唱，或許這就是江湖味；在過去八個月接收到很多各方評語，這次有一位具分量的前輩提點我，其實是開心的。自己看不清自己的缺點和問題，由前輩提出我的不足，我也同意的。可能油腻誇張是指我的江湖味。（想去拜見甄妮姐姐親自請教嗎？）我不敢奢望，如果有這樣的機會當然好。我最想多謝她給我意見，我一定會繼續努力改進。」

談到感情方面，古淖文稱已單身很久：「我初戀時10多歲，現在是否拍拖也沒所謂，我以事業為重。單身久了，要重新適應另一個人的生活，要有更大的能量，所以單身更好。我從沒有談婚論嫁，以前要求對方外貌與我匹配，現在最重要大家談得來。拍拖是錦上添花，一個人也活得很開心。（外間指你和谷婭溦很合襯。）怎樣襯？一個是高佬，一個那麼矮小！（兩人談得來嗎？）不可以，太惡，我跟她三日一小吵，九日一大吵，我們雙方也太炮仗頸了。」