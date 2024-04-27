後藤茉莉　漏奶夠搶鏡

後藤茉莉擁有一副可愛娃娃臉，真係好惹人憐愛。（互聯網）

點解咁多港男都鍾意日本妹？除咗佢哋比較溫柔之外，亦因為日本女仔好多都擁有一副可愛娃娃臉，就好似後藤茉莉咁，佢唔單止個樣夠煞食，身材仲辣度十足添！

純真稚嫩

日本寫真界有好多童顏巨乳美人兒，好似掌門人篠崎愛已經夠晒吸引，而佢嘅接班人天木純上圍亦分量十足，此外亦不得不提有「合法蘿莉巨乳」之稱嘅長澤茉里奈，因為佢除咗個樣萌味十足之外，仲身材小巧又好波，至於今日同大家見面嘅後藤茉莉，就同茉里奈相似度非常高喇！

雖然茉莉已經23歲，但係唔講仲以為佢只得18歲卜卜脆，因為佢面上嘅純真稚嫩感覺，的確係強烈又出眾，嘴角輕輕展露笑容，足以令男人為之迷倒。呢位可愛妹妹嘅身材仲相當吸引，一來肌膚雪白鮮嫩，二來上圍激凸，對G奶又圓又大又堅挺，實在令人流晒口水呀！

打響名堂

後藤茉莉廣為人熟知嘅身份係寫真女優，不過佢其實係一位藝能偶像，拍寫真暫時只係佢嘅副業。茉莉喺2019年加入美少女組合「Item wa Teru Teru Nomi 」，代表顏色係綠色，初期組合有7個成員，到家陣就增加到9人，雖然當中亦有成員拍寫真，但係就遠遠不及茉莉咁出名！

茉莉喺2022年初次換上泳裝參加大型攝影活動嘅時候火速打響名堂，原因係佢唔識得揀泳衣，所以穿着一年細碼比堅尼上陣，搞到下乳部分幾乎唧晒出嚟，相當吸睛，想唔搶鏡都幾難啦！亦因為茉莉咁好身材，梗係唔好收收埋埋，最近就推出首隻寫真碟，為寫真女優事業寫下新一頁。

後藤茉莉平時除咗會跟隨組合「Item wa Teru Teru Nomi 」演出，亦會以寫真女優身份參加攝影活動，想緊貼其工作動向，就要多啲留意佢嘅社交網喇！

Profile

年齡：21歲

身高：5呎3吋

三圍：34G-24-35