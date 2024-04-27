田馥甄遭群起抵制　內地演出落實被取消

台灣女子組合S.H.E成員田馥甄（Hebe）曾傳因政治立場而遭內地封殺，惟苦等兩年終獲「解禁」，於下月在天津演出。消息傳出後，令內地網民大感不滿並掀起「舉報潮」，欲令她消失。有指她曾在社交網分享「吃意大利粉」的照片，惹來內地網民怒罵她支持「台獨」所致。此外，有指大會在社交平台以「一家人」來稱呼，惟田馥甄轉後再發文，沒有用「一家人」而再捲風波。

事件持續發酵，今晚（27日）五一泡泡島音樂與藝術節發出公告，表示：「我們非常遺憾地通知大家，因活動籌備原因，田馥甄將不參加5月2日泡泡島音樂與藝術節·京津冀站SOSO STAGE的表演。再次向各位朋友表示歉意，由衷感谢大家對本次音樂節的理解與支持」。而當事人田馥甄也在社交平台承認無緣演出，表示：「很遺憾五一假期無法依約到天津跟大家見面。但心還是熱的，歌還是在唱著，我們後會有期，相信再相遇就是最好的時辰。祝福大家平平安安，享受美好的假期和音樂盛宴。」而田馥甄所屬經理人公司表示：「音樂節主辦單位鑑於安全考量，決定取消此次音樂節的演出，馥甄得知消息後深感遺憾，抱歉未能依約跟歌迷在舞台相見，但相信後會有期，期待以歌相會在那最美好的時辰。」