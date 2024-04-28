【是日通勝】

農曆三月二十

甲辰年 戊辰月 壬戌日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、上午9時至11時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：開渠、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：24、42、31

幸運顏色：銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：謀事力不從心，再給自己施加壓力也沒用。

金牛座：生活不太愜意，但只懂抱怨無助改變現狀。

雙子座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

巨蟹座：迎來有趣一天，出席社交場合有驚喜發現。

獅子座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

處女座：成為精明消費者，有望以低價買得心頭好。

天秤座：春風滿面，多展露笑容，易打動心儀對象。

天蠍座：積善之家必有餘興，多做好事就毋懼噩運。

人馬座：一子錯，滿盤皆落索，謀事定要步步為營。

山羊座：若意中人是人馬座，主動示好易打動對方。

水瓶座：趁周日攜眷出外散步，可嘗到拍拖的甜蜜。

雙魚座：貪字得個貧，懂得知足，騙徒便無機可乘。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）狗 人緣旺

（跌）龍 是非多

鼠：生活陷入了兩難處境，內心忐忑不安。

牛：身邊多小人，謀事多波折，易陷入困境。

虎：健康是財富，好好休息，讓身心充電。

兔：八卦心態要收斂，更不要說別人閒話！

龍：是日沖煞，須檢討言行，以免惹麻煩。

蛇：財運一般，投資風險高，須保持審慎。

馬：人事關係不和諧，事業發展受到拖累。

羊：腦筋轉數快，工作效率高，有利上位。

猴：主動性太低，小心惹來另一半的不滿。

雞：沒有遠見，容易上當，破財風險大增。

狗：運勢上升，行事有分寸，人品受讚許。

豬：過度執着冇好處，感情發展易陷停滯。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

巧選時尚太陽鏡促進運程

在旅遊或外出時，不少人喜歡佩戴太陽鏡，除了保護眼睛外，還可促進人的運程，帶來財運和桃花！

‧根據喜用神選擇眼鏡外形

我們以各人出生的四時來分析五行屬性。春天出生的人，喜用神是金和土，夏天出生的人喜用神是水和金、秋天出生的人喜用神為火和木，冬天出生的人喜用神為土和火。根據眼鏡外形與五行的關係，不同季節出生的人應該選擇不同形狀的眼鏡，這樣才能改變人的運程。四時出生的人，選擇眼鏡的外形應如下：

春天出生的朋友選擇圓形和正方形；

夏天出生的朋友選擇波浪形和圓形；

秋天出生的朋友選擇三角形和長方形；

冬天出生的朋友選擇正方形和三角形。

‧選擇有利鏡框的顏色

此外，鏡框顏色的選擇也需要講究。

春天出生者：白色、金邊的鏡框可以提升運程，黃色、棕色的鏡片是不錯的選擇。

夏天出生者：選擇藍色和黑色邊框或者鏡片，對運程促進作用最為明顯，白色和金邊的邊框也不錯。

秋天出生者：宜選用紅色、紫色、青色、綠色做鏡片，可促進運程。

冬天出生者：選擇紅色、紫色效果最好，黃色、棕色也是不錯的選擇。