星玄｜雙子女迪麗熱巴短裙校服Look轉圈　網民哄動：初戀呀

今日係4月28日農曆三月二十，雙子座係今日嘅幸運星，人逢喜事精神爽，畀自己做啲感興趣嘅事。內地頂流女星迪麗熱巴就係雙子座，唔經唔覺佢已經入行11年，由於擁有精緻美貌，所以初出道就極得網民喜愛。佢有份拍攝嘅《梟起青壤》，劇集未播就有6.3萬預約觀看量，加上早前一個社交網帖文累積逾3,000萬點讚，成為首位破3,000萬點讚嘅內地女星，呢個消息仲即時登上熱搜，睇得出佢人氣有幾高，熱巴有咁多人支持，又點會唔精神爽。

熱巴日前參加推理綜藝節目《開始推理吧》，並以校服造型示人，當中有條短片見佢穿着校服短裙轉身，唔少網民睇完之後均紛紛表示心動，並留言：「沉迷熱巴學姐美貌不可自拔！」、「熱巴的腿好美，又長又直還細」、「是初戀呀」、「師姐，可以做我女朋友嗎？」

至於最旺生肖係狗，人緣旺，運勢上升，做事有分寸，人品受讚許。肖狗嘅Tyson Yoshi，雖然成個壞男孩咁款，但佢早前再推新歌《LosE tO yOu》，講述同愛情長跑多年嘅女友Christy，因為小事而有拗撬，首歌推出後引來極大回響，上架冇耐就突破400萬點擊率，Tyson仲呼籲同警惕世界上所有男朋友，話女朋友發脾氣，自己唔好受之餘，仲要搵同氹番對方，完全唔符合成本效益，所以嘈交嗰陣，不如展現紳士風度 稍為讓步，Tyson咁寵愛女友，難怪被網民封為「天花板男朋友」。