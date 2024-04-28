關秀媚驚爆離婚！重啟事業一切重新開始

首代「晶女郎」關秀媚（Shooky）淡出娛圈18年，近年網上一出現她的近照，即成網上熱論，經典角色如絕世好女友「沙律」等，都會被提起，熱度十足！狀態大勇的她，日前接受東網獨家專訪，一向都對感情事甚低調的她，今次難得接受專訪，被問到有關她的感情事，是否仍與李煒尚愛情長跑中？性格爽朗的Shooky，亦大方回應已經落幕的婚姻經歷：「我以前極少講感情事，再加上淡出娛圈，就連結婚都無講，但依家呢個係我真實嘅狀況，既然問到，我又覺得無必要隱瞞，呢件事（指離婚）我亦都已經放下咗。（係咪出現第三者？）有時好多事情嘅發生，都係一種體驗，等自己去搵答案，然後再揭開新一頁，要學識同自己和解。（Ready再拍拖未？）無刻意諗，隨緣自在。」

Shooky曾拍過不少經典作品，亦曾憑電影《每天愛您8小時》入圍台灣電影金馬獎最佳女配角，多年來都有不少導演想找她拍戲，但暫未有揀啱，不過，Shooky直言兩年半前曾有一個劇本覺得很不錯，但可惜當時自己不在狀態，只好忍痛婉拒：「除咗要適應新生活，差唔多同一時間，我有兩隻收養咗好多年嘅流浪貓喺短短兩個月先後離開咗我，當時好傷心，亦覺得要抖一抖，暫停晒自己本身嘅投資，亦無再更新社交網，所以我好多朋友都話我係失蹤人口，而我覺得當時成個人都立立亂，一定要搞番好自己先，照顧好自己嘅身體，思想要積極，當時我都冇乜搵朋友傾偈，只係講咗畀一個好好嘅閨蜜聽，佢話我處事成熟、冷靜咗。」

經過一番休息，Shooky現狀態大勇，近年更積極學習電腦、普通話，以及不停了解外地產品，她謂：「其實我一直都有做唔同類型嘅投資，以前股票、地產，亦有引進一啲外地嘅優質產品嚟香港，我唔係淨係攞錢出嚟投資，係會落手落腳做，力不到不為財，我啲拍檔好好，會不斷教我好多嘢，我亦希望下年香港嘅經濟會好。」

場地提供：灣仔心一影日本料理