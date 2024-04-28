蔡依林巡唱驚現「視野不佳」票　粉絲不滿：明知還出售

台灣天后蔡依林Ugly Beauty 2024巡迴演唱會FINALE濟南站，將於2024年6月22日在濟南奧體中心體育場隆重舉行。這將是整個巡演的壓軸一站，為觀眾帶來一場音樂盛宴。隨即掀起一股搶票潮。不過，近日，有網友發貼文表示上網了解過蔡依林演唱會濟南站預約票檔情況，竟出現了2種票價690元人民幣（約750港元）的看台票，其中一種標註「視野不佳」，結果引起熱議，網民表示「明知視野不佳就降價出售促銷？」、「是否應該不要出售？」、「有沒有視野極佳票？」、「只聞其聲不見其人？」不過，亦有粉絲表示標明是「視野不佳」總好過入場才得知，明賣明買你情我願下，沒有任何不妥。

事件持續發酵，最終大會回應表示：「這種690元（約750港元）標註『視野不佳』的看台票，可能是原本890元人民幣（約967港元）的看台票，或離舞台近位置的票，因視野被遮擋了，票價就降低了。」

此前，台灣歌手張信哲在上海開唱，有觀眾花近千元購票，入場後只能聽音響和看到他的腿。另外，歌手梁靜茹亦曾在上海開演唱會，有歌迷花費千元購買門票，到達現場才發現視線完全被場區的大柱子遮擋住，令「柱子票」和「牆根票」成為了熱話。